Nintendo schnürt neues „Switch 2“-Bundle zu Zelda: Ocarina of Time inklusive Bonus

Soll es zu Weihnachten endlich eine Nintendo Switch 2 sein? Am besten gleich mit Zelda: Ocarina of Time dazu? Für exakt diesen Fall möchte Nintendo vorsorgen und schnürt ein neues Bundle im Nintendo Store.

Dort erhaltet ihr jetzt die Konsole sowie die digitale Version des beliebten Remakes und gratis dazu ein besonders Triforce-Modell. Die Produktseite findet ihr hier* – für 559,98 Euro seid ihr dabei. Das Bundle ist ab sofort verfügbar.

Falls es eine Switch 2 sein soll, aber Zelda keine Pflicht ist, gibt es aktuell auch eine andere Möglichkeit, bei der ihr tatsächlich auch bares Geld spart. Legt euch das „Switch 2“-Bundle mit Mario Kart World* im Nintendo Store in den Warenkorb und ihr erhaltet als Gratis-Artikel eine „Switch 2“-Kamera und eine SD-Karte dazu. Ihr spart ca. 150 Euro gegenüber dem Einzelkauf.

Zelda: Ocarina of Time dürfte das Weihnachtsgeschäft von Nintendo in diesem Jahr prägen. Insofern ist ein neues Bundle zusätzlich zur allernorts ausverkauften speziellen Switch 2 im Jubiläumsdesign zu Zelda keine Überraschung.

Noch mehr Zelda 2027

Apropos Jubiläum: Mit den Feierlichkeiten rund um den 40. Geburtstag von The Legend of Zelda hat Nintendo noch nicht abgeschlossen. „Neben Spielen werden wir den Verbrauchern weitere Möglichkeiten bieten, diese Welt durch Filme, Musik, Fanartikel zu den Figuren und vieles mehr zu erleben“, so Nintendo kürzlich.

Einige dieser Projekte sind bereits bekannt. So startet am 30. April 2027 der erste The Legend of Zelda-Realfilm in den Kinos. Außerdem steht eine große Konzerttour zum 40. Jubiläum an, die am 23. Januar in Tokio beginnt und anschließend unter anderem in Chicago, London und Melbourne Halt macht. Deutschland wurde als Standort aber auch schon bestätigt.

Bildmaterial: Nintendo