Investor fragt nach nächster großer Nintendo-Innovation und die Antwort macht neugierig

Nintendo hat sich über Jahrzehnte einen Namen damit gemacht, immer wieder neue Wege zu gehen. Ob Bewegungssteuerung mit der Wii, zwei Bildschirme beim Nintendo DS oder das Hybridkonzept der Switch – nicht immer waren die Ideen erfolgreich, aber häufig haben sie die Videospielbranche nachhaltig geprägt.

Mit der Nintendo Switch 2 setzt das Unternehmen hingegen weitgehend auf das bewährte Konzept des Vorgängers. Mehr Leistung, einige neue Funktionen, aber keine grundlegende Neuerfindung. Hat Nintendo also den Mut zur Innovation verloren?

Genau diese Frage stellte ein Investor im Rahmen der jüngsten Fragerunde zu Nintendos Quartalszahlen. Er kritisierte, dass das Unternehmen zuletzt keine neuen Spielmöglichkeiten mehr hervorgebracht habe, die mit der Wii-Fernbedienung vergleichbar wären.

Nintendo experimentiert weiterhin

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa widersprach dieser Einschätzung ausdrücklich. Die Entwicklung neuer Spielmöglichkeiten durch die enge Zusammenarbeit von Hardware- und Softwareteams habe keineswegs an Bedeutung verloren.

Einzigartige Unterhaltungserlebnisse seien weiterhin ein zentraler Bestandteil von Nintendos Strategie. Schließlich habe sich das Unternehmen gerade durch diesen Ansatz über Jahrzehnte hinweg von der Konkurrenz abgehoben.

Noch interessanter fiel die Antwort von Shinya Takahashi, einem der leitenden Nintendo-Manager, aus. Er bestätigte, dass die Entwicklerteams auch bei Nintendo Switch 2 weiterhin mit neuen Spielmöglichkeiten experimentieren und bestehende Ideen verfeinern.

Dabei gehe es nicht darum, neue Hardwarefunktionen um ihrer selbst willen einzusetzen. Vielmehr stehe zunächst die Frage im Mittelpunkt, was ein Spiel unterhaltsam macht. Erst anschließend werde überlegt, welche technischen Möglichkeiten dafür notwendig seien.

Und dann folgte ein durchaus vielversprechender Satz: „Wir hoffen, dass Sie sich darauf freuen, wenn wir Ihnen bald mehr darüber erzählen können.“ Die vollständige Antwort könnt ihr unter Frage 7 im veröffentlichten Q&A nachlesen.

Von „besser“ haben wir genug, von „anders“ zu wenig?

Auch Nintendo-Manager Ko Shiota betonte, dass das Experimentieren seit jeher zur Entwicklungskultur des Unternehmens gehöre. Zwar würden nach zahlreichen Versuchen nur wenige Ideen tatsächlich zu fertigen Produkten, doch genau diese Arbeit müsse weiterhin unterstützt werden.

Das erinnert an unsere Kolumne „Nintendo, hör nicht auf die Angsthasen“ aus dem Jahr 2021. Damals plädierten wir dafür, dass Nintendo trotz des großen Switch-Erfolgs nicht aufhören sollte, neue Dinge auszuprobieren. Nach dem Motto: Von „besser“ haben wir genug, von „anders“ zu wenig.

Fünf Jahre später ist die Switch 2 tatsächlich vor allem eine Weiterentwicklung des bekannten Konzepts geworden. Das muss nichts Schlechtes sein. Doch die Frage, wo Nintendo künftig wieder für echte Überraschungen sorgen könnte, bleibt spannend. Der Erfolg gibt ihnen ja auch ein Stück weit recht. Erst letztes wurden durchaus wieder sehr gute Verkaufszahlen der Konsole genannt.

Die Switch 2 bleibt damit auch weiterhin die am schnellsten verkaufte Konsole und übertrifft nach sechs Verkaufsquartalen die Zahlen, welche einst die Wii (24,45 Millionen) und die PS4 (22,5 Millionen) erreicht hatten.

Takahashis Aussagen machen zumindest Hoffnung, dass hinter den Kulissen bereits an neuen Ideen gearbeitet wird. Eine konkrete Spieleankündigung oder gar eine neue Hardware hat Nintendo damit allerdings nicht in Aussicht gestellt. Was ist eure Meinung dazu?

via Nintendo, Bildmaterial: Luigi’s Mansion 3, Nintendo, Next Level Games