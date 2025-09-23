Erster mysteriöser Teaser: Petit Planet wird das „Animal Crossing“-like von Hoyoverse

Völlig überraschend ist über Nacht ein Teaser-Trailer zum offenbar kommenden Cozy-Game Petit Planet von Hoyoverse aufgetaucht. Der Grafikstil und das Setting sieht dabei so gemütlich und niedlich aus, wie man es erwartete: Obstbäume, eine grüne Lichtung mit Pilzen und ein kleines, rundes Wesen mit großen blauen Augen sind darin zu sehen.

Dieses wandelt sich in eine Zeichnung des kleinen Wesens und eines deutlich größeren, bevor beide in das Icon-Artwork des Spiels übergeht. Erste Gerüchte und Aktivitäten rund um Petit Planet gab es nicht erst im Rahmen der letzten Gamescom.

Das Setting erinnert etwas an Animal Crossing: New Horizons, mit einer mehrstufigen Landschaft samt Wasserfall und verschiedenen Baumarten. Noch ist vieles Spekulation, denn offizielle Informationen gibt es kaum. Wir sind aber optimistisch, dass sich das in wenigen Tagen ändern wird, denn am 25. September beginnt die Tokyo Game Show.

Der neue Twitter-Account zu Petit Planet verweist bislang nur auf die Hauptseite von Hoyoverse, wo es noch keine eigene Sektion für Petit Planet gibt. Ebenso gibt es einen Youtube-Account, der keine weiteren Informationen bis auf den Teaser enthält. Doch wenn man bedenkt, wie schnell Honkai: Nexus Anima nach dem Teaser neue Informationen bekommen hat, dürfte auch Petit Planet bald detaillierter vorgestellt werden.

Für Fans von Cozy Games gibt es ohnehin viel, worauf man sich in den nächsten Monaten freuen kann – etwa auf Floatopia, Witchbrook und Haunted Chocolatier, die alle künftig für die Switch erscheinen sollen. Dazu gibt es noch neue Enthüllungen von Pokémon Pokopia und Palworlds eigenem Farm-Game.

Der besagte Teaser-Trailer

via Pocket Tactics, Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse