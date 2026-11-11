Sony feiert: PS5 trotzt allen Widrigkeiten und knackt einen monströsen Meilenstein

Willkommen im Club der 100er: Sony Interactive Entertainment gab heute bekannt, bis zum 10. November 2026 weltweit mehr als 100 Millionen Einheiten der PlayStation 5 ausgeliefert zu haben.

Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem letzten Quartalsbericht zum 30. September 2026, in dem noch von insgesamt 97,9 Millionen ausgelieferten Geräten die Rede war. Seitdem kamen also mehr als 2,1 Millionen Konsolen hinzu.

Beeindruckende Verkaufszahlen trotz anfänglicher Probleme

Der Start der neuen PlayStation-Generation am 19. November 2020 war von mehreren Schwierigkeiten geprägt: Im ersten Jahr konnte die PlayStation 5 nicht in ausreichender Stückzahl produziert werden. Das rief Wiederverkäufer auf den Plan und ließ die Preise auf dem Zweitmarkt in die Höhe schnellen.

Hinzu kamen zunächst wenige herausragende Exklusivspiele und auffällig viele generationsübergreifende Titel, was zu enttäuschenden Verkaufszahlen von Software führte. Die Lieferprobleme während der Corona-Pandemie verschärften die Situation.

Sony konnte sich jedoch aus dieser schwierigen Phase befreien. Im Weihnachtsgeschäft 2023 sorgte Marvel’s Spider-Man 2 für neuen Schwung. Ende 2024 verbuchte Sony nach dem Start von Astro Bot im September mit 9,5 Millionen verkauften Einheiten ein Rekordquartal. Auch Spiele von Drittanbietern und Netzwerkdienste erzielten in dieser Zeit hervorragende Umsätze.

Starker europäischer Markt

Besonders wichtig für Sony ist der europäische Markt. Dort setzt das Unternehmen wiederholt mehr Konsolen ab als auf dem amerikanischen und dem asiatischen Markt zusammen. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren.

Ein Blick auf die Softwareverkaufszahlen legt jedoch nahe, dass vor allem Spiele wie EA Sports FC und Call of Duty: Black Ops 6 dazu beitragen könnten. Klassische Exklusivtitel oder starke asiatische Marken scheinen dagegen allein kein ausreichender Kaufgrund für eine PlayStation zu sein.

Viele ehemalige Exklusivtitel erscheinen inzwischen auch für den PC, während die Nintendo Switch 2 immer mehr beliebte japanische PlayStation-Marken für sich gewinnt – vor einem Jahrzehnt noch undenkbar. Apropos Japan: Dort gerät die PlayStation 5 gegenüber der Nintendo Switch, der Switch 2 und auch Mobilgeräten deutlich ins Hintertreffen. Zudem zeichnet sich ab, dass der PC im asiatischen Raum zunehmend zur Konkurrenz wird.

Hoffnungen auf GTA VI

Die zusätzlichen PS5-Auslieferungen fallen in das Weihnachtsgeschäft und in die Zeit vor einem der größten Hoffnungsträger der Spielebranche: GTA VI. Der für den 19. November angekündigte Titel erscheint zunächst für PS5 und Xbox Series. Dadurch könnte er insbesondere SpielerInnen zum Konsolenkauf bewegen, die bislang bei der vorherigen Generation geblieben sind. Analysten erhoffen sich neben enormen Spieleverkäufen auch eine zusätzliche Nachfrage nach Hardware und Zubehör.

Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi