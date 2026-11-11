Pokémon-Kartenblase könnte platzen: Vermögensberater warnt vor einem starken Preisverfall

Für manche sind Pokémon-Karten ein attraktives Anlageinstrument. Doch damit könnte bald Schluss sein: Der Hype um die Karten hat zu extrem hohen Preisen geführt – und möglicherweise zu einer Blase, die bald platzen könnte.

In den USA ist das Pokémon-Sammelkartenspiel tatsächlich ein beliebtes Anlageprodukt. Laut einem Bericht von Circana aus dem Jahr 2025 haben 19 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner in einem Zeitraum von sechs Monaten Pokémon-Karten gekauft.

Ein besonderer Fall machte in den letzten Tagen Schlagzeilen, als ein Vater seine sechsjährige Tochter über Nacht allein campen ließ, um neue Pokémon-Karten zu ergattern.

Aber auch immer mehr Prominente sorgten für einen Hype rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel. So kaufte etwa Internetpersönlichkeit Logan Paul eine seltene Pikachu-Karte für rund fünf Millionen US-Dollar und verkaufte sie später für 16,5 Millionen US-Dollar wieder. Auch Karten aus den Pokémon-30-Jahre-Sets gingen zu sehr hohen Preisen weg.

Vermögensberater warnt vor einer Blase

In einem Interview mit UltraBall – via GameRant – warnte Vermögensberater Douglas Boneparth, dass Pokémon-Karten aktuell kein gutes Investment seien. „Diese Pokémon-Karten werden in Zeiten, in denen niemand über Pokémon-Karten sprechen will, um 60 Prozent, 70 Prozent oder sogar 80 Prozent fallen.“

Ihm sei wichtig, dass Sammlern dieses Risiko bewusst sei. „Ich möchte, dass ihr versteht: Das Verhältnis von Risiko und Rendite verschwindet nie, und Volatilität ist ein Merkmal und kein Fehler dieses Vermögenswerts“, sagte er. Es sei „leichter, einen Markt zu pumpen, der eine große Spanne hat.“ Laut Boneparth könnten Top-Händler ihre Karten zu extrem hohen Preisen verkaufen, wie beim Rekordverkauf von Logan Paul.

Pokémon-Karten sollten daher – ebenso wie andere riskante Anlageklassen – nur einen kleinen Teil des Anlageportfolios ausmachen. Boneparth empfiehlt, dass Pokémon-Karten-Enthusiasten ihre Investition in solche Sammelobjekte auf 10 Prozent bis 15 Prozent ihres Anlageportfolios begrenzen.

Er erklärte: „Du willst genug Exposure, damit du dich als ernsthaft Teilnehmender fühlst – und wenn alles funktioniert, nicht das Gefühl hast, du hättest zu wenig mitgenommen.“ Dieser Ansatz stellt sicher, dass ein Verlust von 50 Prozent, 60 Prozent oder sogar 70 Prozent des Kartenwerts keine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel gilt als wahrscheinlich die größte Sammelkartenmarke der Welt. In den USA machen diese laut Medienberichten rund 40 Prozent des gesamten Marktes aus. Doch es gibt auch Gegenstimmen, die ein weiteres Wachstum sehen: BCC Research geht davon aus, dass der Markt bis 2030 auf 11,8 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Deshalb ist es wichtig, verantwortungsvoll zu investieren und sich der Risiken bewusst zu sein, die mit dem Kauf von Pokémon-Karten verbunden sind.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company