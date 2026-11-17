Square Enix präsentiert seine neuesten Halbjahreszahlen – und sie sehen gut aus. Offenbar zahlt sich die Multi-Platform-Strategie mit Titeln wie Final Fantasy VII Rebirth für Xbox und Switch 2 sowie weiteren starken JRPG-Veröffentlichungen wie The Adventures of Elliot: The Millennium Tales aus.

Oder wie Square Enix selbst formuliert: Die Verkäufe seien „getrieben durch stärkere Verkäufe neuer Titel und Katalogtitel“. Auch erkenntnisbringend: 13,35 Millionen der 14,87 Millionen verkauften Einheiten im Bereich Digital Entertainment waren Downloads.

Seit der Enthüllung von Final Fantasy VII Revelation verkauft sich die Remake-Trilogie „extrem gut“ wie Naoki Hamaguchi oft betont. Das umsatzstärkste Spiel scheint jedoch ein anderes zu sein: Die Ankündigung der neuen Erweiterung „Evercold“ zu Final Fantasy XIV hat „die Spieleraktivität verbessert“ und dadurch den Nettoumsatz für das MMO gesteigert. Hier stehen 25,7 Mrd. Yen MMO-Umsatz (+5,8 Mrd. Yen) und 8,9 Mrd. Yen operatives Ergebnis (+1,1 Mrd. Yen).

Die Zahlen bilden Veröffentlichungen bis einschließlich zum 30. September ab. In den letzten Monaten erschienen dank der Multi-Platform-Strategie unter anderem Final Fantasy VII Rebirth, Octopath Traveler, Star Ocean: The Second Story R und Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion für weitere Plattformen.

Neu veröffentlicht wurden beispielsweise das eingangs erwähnte The Adventures of Elliot, aber auch Torneko’s Mystery Dungeon. Das dem Vernehmen nach sehr erfolgreiche Final Fantasy Resonance (22. Oktober) fällt noch nicht in den Halbjahresbericht. Am 3. Dezember erscheint zudem ein neues Dragon Quest Monsters.

Ein Slide aus dem Bericht:

Auch insgesamt ist der Nettoumsatz gestiegen: Er erreichte 163,1 Milliarden Yen (etwa 0,94 Milliarden Euro), ein Plus von 21,9 Prozent gegenüber 133,8 Milliarden Yen (0,76 Milliarden Euro) im gleichen Zeitraum des Vorjahres, und 157,5 Milliarden Yen (0,90 Milliarden Euro) im Vorjahr.

Der Bereich Digital Entertainment verzeichnet zwar leichte Umsatzrückgänge im Vergleich zu vor zwei Jahren, liegt aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert. Das Betriebsergebnis steigt dagegen mit 32,8 Milliarden Yen (0,19 Milliarden Euro) gegenüber 16,8 Milliarden Yen (0,10 Milliarden Euro) im ersten Halbjahr von FY2025/3.

Mobile und Arcade ebenfalls stark

Andere Bereiche liefen ebenfalls gut: Der Bereich Mobile/PC‑Browser hatte einen Umsatz von 36,3 Mrd. Yen (+7,3 Mrd. Yen) und ein operatives Ergebnis von 10,8 Mrd. Yen (+3,7 Mrd. Yen); neue Titel wie Dissidia Duellum Final Fantasy und Dragon Quest Smash/Grow werden jedoch nicht explizit aufgeschlüsselt.

Der Bereich Amusement mit SEGA- und Taito-Arcade-Maschinen liefert 34,1 Mrd. Yen Umsatz im ersten Geschäfts-Halbjahr. Auch der Publication-Bereich mit Manga-, Buch- und Lizenzgeschäft liefert gut. Einen leichten Rückgang verzeichnet der Merchandising-Bereich, der im H1 11,4 Mrd. Yen Umsatz erzielte, aber nur 4,1 Mrd. Yen operatives Ergebnis.

via GamesRadar, Square Enix, Bildmaterial: Square Enix