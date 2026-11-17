Nintendo hat die „Black Friday“-Angebote gestartet. Ab sofort gibt es im Nintendo eShop zahlreiche Angebote. Für Fans des Haptischen hält der Nintendo Store außerdem spannende Deals bereit.

Allen voran sind die speziellen Controller der „Nintendo Classics“-Serie für Nintendo Switch und Switch 2 reduziert. Bis zu 30 Prozent Rabatt gibt es jetzt* auf den GameCube-Controller, den N64-Controller, den Mega-Drive-Controller sowie die NES- und SNES-Controller.

Spannend ist das vor allem, weil einige dieser Controller bald aus dem Sortiment fliegen. Hintergrund ist das EU-Gesetz zu austauschbaren Akkus. Die Controller für NES, SNES und Mega Drive werden ab Februar 2027 voraussichtlich nicht mehr verfügbar sein.

Neben den Controllern sind auch Produkte zum Super Mario Galaxy Film reduziert, darunter viele Figuren. Ordentliche Rabatte* gibt es auch auf verschiedene LEGO-Sets zu Super Mario, Animal Crossing und Zelda sowie auf Peripherie und Taschen. Für die Angebote zu den Controllern ist eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online notwendig.

Ein anderes spannendes Angebot heute: Bei Amazon* erhaltet ihr aktuell einen 10-Euro-Rabatt auf Zelda: Ocarina of Time. Eine Übersichtsseite zu jetzt reduzierten Spielen im Nintendo eShop findet ihr hier. Auf Trails in the Sky 1st Chapter gibt es zum Beispiel 50 Prozent Rabatt.

Bildmaterial: Nintendo