Das neue „Final Fantasy“-Spin-off Dissidia Duellum könnte für weitere Plattform erscheinen

Seit einigen Tagen gibt es mit Dissidia Duellum einen neuen Ableger der Spin-off-Serie – allerdings nur für Mobilgeräte. Ein zunächst für Mobilgeräte veröffentlichtes und extra angepasstes Spiel für andere Plattformen zu portieren, ist mitunter schwierig, aber kommt immer wieder vor.

So lange muss man auch gar nicht suchen: Ever Crisis erschien erst für Mobilgeräte, bevor einige Wochen später eine Steam-Version folgte. Fantasian war einst exklusiv für Apple Arcade erschienen und wurde lange Zeit später sogar für Konsolen veröffentlicht.

Ein oft ziemlich offensichtliches Problem: Auf Mobilgeräten wird „vertikal“ gespielt. Andere Bildschirme hingegen stellen Spielen horizontal dar. Dazu kommen natürlich Anpassungen, die aufgrund der Steuerung notwendig werden. Zumindest die Perspektive soll eine PC-Version von Dissidia Duellum aber nicht ausschließen.

In einem Interview mit Siliconera sagte Producer Naoya Matsumoto dazu. „Diese Einschränkung schließt eine PC-Version nicht aus. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Details nennen können, prüfen wir derzeit die Möglichkeit einer PC-Version.“

Start erfolgte zu gemischten Meinungen

Der Launch des Arena-Fighters erfolgte vor einigen Tagen zu gemischten Meinungen, die wir euch hier zusammengefasst haben. Der 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighter verschlägt euch nach Tokyo, wo ein riesiger Kristall und fiese Monster den Frieden der Stadt abrupt beendet haben. Bewaffnete Krieger (die Menschen nennen sie Geister) stellen sich den Monstern entgegen. Es sind unsere lieben Final-Fantasy-Helden.

Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt