Nach der Enthüllung von Revelation verkauft sich die Remake-Trilogie „extrem gut“

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth sind unter Fans schon ein Thema, solange es den zweiten Teil der Remake-Trilogie gibt. Denn Square Enix hat sie bisher nicht konkret kommuniziert – bis heute nicht.

Zwar erklärte Square Enix in späteren Geschäftsbericht, dass die anfänglichen Verkäufe hinter den Erwartungen zurückblieben. Doch dann erschien die PC-Version und später auch Umsetzungen für Xbox und Nintendo Switch. Seitdem scheint Rebirth auf einem gesunden Weg zu sein.

In einem aktuellen Interview verweist Automaton Media darauf, dass es nach der Ankündigung von Final Fantasy VII Revelation mehrere Sale-Aktionen gab und sowohl Remake als auch Rebirth in den Verkaufsranglisten verschiedener Plattformen auftauchen würden. Wie also entwickeln sich die Verkaufszahlen?

„Sie laufen extrem gut. Schon vor dem Summer Game Fest 2026 verkauften sich sowohl Remake als auch Rebirth stetig gut. Damals, als Rebirth angekündigt wurde, stiegen die Verkaufszahlen von Remake jedes Mal, wenn es zu einem heißen Thema wurde. Ebenso bin ich mir sicher, dass jedes Mal, wenn Revelation Aufmerksamkeit auf sich zieht, mehr Menschen Interesse an Rebirth entwickeln werden“, so Hamaguchi.

Zahlen um ein Vielfaches besser

Und weiter: „Nach dem Summer Game Fest 2026 verzeichneten wir eine enorme Resonanz in Bezug auf die Verkaufszahlen. Ich kann keine konkreten Zahlen nennen, aber die Zahlen sind um ein Vielfaches besser, als wir erwartet hatten.“

Hamaguchi bringt zum Ausdruck, dass er versteht, dass sich insbesondere engagierte Fans dafür interessieren würden, wie viele Exemplare der Spiele verkauft wurden. Er könne sagen, dass sie sich noch besser verkaufen, als sich die meisten Menschen wahrscheinlich vorstellen würden. Immer mehr Menschen würden die vorherigen Teile spielen, was ihm großes Vertrauen gebe. „Ich weiß, dass es Forderungen gibt, die Zahlen offenzulegen, aber das fällt unter unsere Richtlinien zur Investor-Relations-Arbeit, daher hoffe ich auf Verständnis.“

Unabhängig von der Region hebt Hamaguchi die Sales auf PC hervor, die „deutlich stärker“ geworden seien. Neben dem englischsprachigen Markt sei auch der chinesische Markt vergleichbar gewachsen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix