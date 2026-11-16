Ein kleines Detail macht Fans jetzt Hoffnung auf Persona 6 bei The Game Awards

Erst im Juni dieses Jahres wurde Persona 6 im Rahmen eines Xbox Games Showcase endlich offiziell angekündigt. Seitdem ist es allerdings ziemlich ruhig um den nächsten großen Ableger der beliebten Rollenspielreihe geworden. Könnte sich das schon im Dezember ändern?

Ein kleines Detail sorgt jetzt jedenfalls für Spekulationen. Atlus und Sega haben am 8. November die Domain zu Persona 6 aktualisiert. Und das ausgerechnet wenige Wochen vor den Game Awards 2026.

Ein bekanntes Muster bei Atlus?

Konkret geht es um das SSL-Zertifikat der Website persona6.jp. Solche Zertifikate sorgen unter anderem für eine verschlüsselte Verbindung zwischen Browser und Website und müssen regelmäßig erneuert werden. Eine Aktualisierung ist deshalb zunächst einmal nichts Ungewöhnliches.

Interessant ist allerdings das Timing. Bereits bei früheren Atlus-Projekten wurden entsprechende Domains etwa einen Monat vor der Veröffentlichung neuer Trailer aktualisiert.

Auch bei Persona 4 Revival soll es vor der Präsentation eines größeren Gameplay-Trailers ein ähnliches Muster gegeben haben. Hinzu kommt, dass die Website ein sogenanntes Wildcard-Zertifikat verwendet. Damit lassen sich auch verschiedene Subdomains absichern. Ein möglicher größerer Umbau der Website wäre damit technisch problemlos möglich.

Ein Beweis für eine bevorstehende Ankündigung ist das natürlich nicht. Die Aktualisierung könnte ebenso gut reine Routine gewesen sein.

Die Game Awards könnten spannend werden

Trotzdem würde ein neuer Auftritt von Persona 6 durchaus ins Bild passen. Das Rollenspiel wurde bislang ohne konkretes Veröffentlichungsdatum angekündigt. Spekuliert wird derzeit über einen Marktstart Ende 2027.

Die nächste Gelegenheit für einen größeren Auftritt wären die Game Awards am 10. Dezember 2026, die hierzulande in der Nacht zum 11. Dezember stattfinden. Bereits am 17. November werden die Nominierten bekannt gegeben.

Und Persona 6 ist nicht das einzige Spiel, über das im Zusammenhang mit der Veranstaltung spekuliert wird. Zuletzt gab es auch erste Hinweise auf einen möglichen Auftritt von Kingdom Hearts IV.

Bevor der sechste Persona-Hauptteil erscheint, steht zunächst noch Persona 4 Revival an. Das Remake erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

Persona 6 selbst ist für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs angekündigt.

via Final Weapon, Bildmaterial: Persona 6, Atlus