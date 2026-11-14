Kingdom Hearts IV: Disney macht Fans jetzt neue Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen

Seit der Ankündigung von Kingdom Hearts IV haben Fans lange auf größere Neuigkeiten gewartet. In diesem Jahr war es dann endlich soweit. Dem überraschenden Auftritt bei der Nintendo Direct im Juni folgte ein Trailer bei der D23 Expo im August.

Jetzt gibt es Indizien für ein baldiges Wiedersehen. Wie kürzlich bekannt wurde, werden The Game Awards 2026 erstmals auch über Disney+ übertragen. Das allein dürfte bei einigen Kingdom-Hearts-Fans bereits für Spekulationen gesorgt haben. Doch eine Aussage von Disney selbst macht die Sache jetzt noch spannender.

Disney verspricht große Ankündigungen

In einer Mitteilung zur Zusammenarbeit mit The Game Awards kündigt Disney nämlich „wichtige Ankündigungen und Überraschungen“ zu einigen seiner „am meisten erwarteten Spiele“ an.

Konkrete Namen nennt das Unternehmen dabei nicht. Allerdings gehört Kingdom Hearts IV zweifellos zu den prominentesten angekündigten Spielen mit Disney-Beteiligung. Das Action-RPG soll nach bisherigem Stand Ende 2027 erscheinen.

Ein neuer Trailer bei den Game Awards wäre deshalb durchaus denkbar. Vielleicht bekommen wir sogar einen Einblick in eine weitere Disney-Welt? Bislang wurde unter anderem die Welt von Coco gezeigt.

Natürlich kommen auch andere Spiele aus dem Disney-Kosmos infrage, etwa neue Projekte rund um Star Wars. Eine Bestätigung für einen Auftritt von Kingdom Hearts IV gibt es bislang ausdrücklich nicht.

Wann finden die Game Awards statt?

Lange müssen wir jedenfalls nicht mehr warten. The Game Awards 2026 finden am Donnerstag, dem 10. Dezember, statt, hierzulande in der Nacht zum Freitag, den 11. Dezember. Neben Disney+ wird die Veranstaltung wie gewohnt auch über weitere Plattformen zu sehen sein.

Bereits am Dienstag, dem 17. November, werden die Nominierten der diesjährigen Preisverleihung offiziell bekannt gegeben.

Ob Square Enix und Disney tatsächlich neue Einblicke in Kingdom Hearts IV liefern, bleibt abzuwarten. Die jüngste Ankündigung liefert Fans aber zumindest einen guten Grund, die Show im Auge zu behalten.

via TheGamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix