Persona 6 könnte noch 2027 erscheinen – ein kleines Detail lässt Fans jetzt hoffen

Seit Jahren warteten Fans auf die offizielle Ankündigung von Persona 6. Vor einigen Monaten wurde dieser Wunsch endlich erfüllt und Atlus stellte den nächsten großen Serienteil offiziell vor. Seitdem sind konkrete Neuigkeiten zum Spiel allerdings rar gesät. Dafür sorgt eine Entscheidung von Sony nun für eine interessante Frage: Wird Persona 6 noch auf einer klassischen Disc erscheinen?

Zumindest eine ältere Mitteilung von Sega Japan liefert einen interessanten Hinweis. In einem Beitrag zur offiziellen Enthüllung von Persona 6 am 8. Juni findet sich die Angabe, dass für PlayStation 5 physische Exemplare vorgesehen sind. Wörtlich steht dort: „Only physical copies of the PlayStation®5 version are available“

Einige Fans sehen darin inzwischen folgerichtig einen möglichen Hinweis darauf, dass Atlus das JRPG noch vor 2028 veröffentlichen möchte.

Bedeutet die physische Version einen Start vor 2028?

Der Hintergrund: Sony kündigte an, ab Januar 2028 keine physischen Discs für neue PlayStation-Spiele mehr zu produzieren. Spiele, die vorher bereits auf Disc erschienen sind oder erscheinen werden, sollen davon nicht betroffen sein. Entsprechend wird in der Community nun spekuliert, ob Persona 6 spätestens 2027 auf den Markt kommen könnte. Andere Gerüchte deuteten ohnehin darauf, dass es gar nicht mehr so lange dauern soll.

Ganz so eindeutig ist die Sache allerdings nicht. Segas Hinweis auf eine physische PS5-Version stammt bereits vom Juni und damit aus der Zeit vor Sonys späterer Ankündigung zum Disc-Aus. Zudem muss eine physische Ausgabe nicht zwangsläufig bedeuten, dass tatsächlich eine Disc in der Verpackung liegt. Auch eine Box mit Downloadcode wäre grundsätzlich denkbar.

Einen offiziellen Erscheinungstermin oder auch nur einen Zeitraum für Persona 6 gibt es bislang nicht. Atlus hat jedoch bereits angekündigt, dass Fans nach der Veröffentlichung von Persona 4 Revival Anfang 2027 mit weiteren Neuigkeiten zum sechsten Hauptteil rechnen können.

Dass Atlus zwei große RPGs innerhalb eines Jahres veröffentlicht, wäre zumindest kein Novum: 2024 erschienen mit Persona 3 Reload und Metaphor: ReFantazio ebenfalls zwei große Titel des Unternehmens. Ob sich dieses Muster 2027 mit Persona 4 Revival und Persona 6 wiederholt, bleibt vorerst aber reine Spekulation.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 6, Atlus