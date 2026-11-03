Der mysteriöse Pokémon-Countdown geht weiter – und jetzt zeichnet sich ein Muster ab

Erst vor wenigen Tagen hatten wir über die mysteriösen Beiträge von The Pokémon Company berichtet. Im Rahmen des 30. Jubiläums der Pokémon-Reihe veröffentlicht das Unternehmen derzeit Bilder verschiedener Pokémon, die jeweils mit einer auffälligen Zahl versehen sind.

Was zunächst noch ziemlich rätselhaft wirkte, scheint inzwischen tatsächlich einem bestimmten Muster zu folgen. Denn mittlerweile wurde das dritte Bild veröffentlicht und damit wird auch klar, auf welches Datum die Aktion hinauslaufen könnte: den 30. November 2026.

Drei Pokémon und ein mysteriöser Countdown

Den Anfang machte ein Bild von Bisasam mit der Zahl 1025. Darauf folgte Viscogon mit der Zahl 843. Jetzt ist auch Teddiursa an der Reihe, das gemeinsam mit dem Logo zum 30. Pokémon-Jubiläum und der Zahl 676 zu sehen ist.

Wie Joe Merrick von Serebii auf Bluesky und Twitter erklärt, handelt es sich offenbar um einen Countdown. Unter den Zahlen steht zudem ein japanischer Schriftzug, der sich ungefähr mit „Weiter mit Pokémon“ übersetzen lässt.

Rechnet man die Abstände zwischen den bisherigen Beiträgen und den jeweiligen Zahlen weiter, soll der Countdown am 30. November um 15 Uhr deutscher Zeit bei null ankommen.

Interessant ist dabei auch die Uhrzeit. Schließlich entspricht sie dem üblichen Sendeplatz einer Pokémon Presents. Ob tatsächlich eine neue Präsentation geplant ist, wurde bislang allerdings nicht bestätigt.

Was könnte uns am 30. November erwarten?

Natürlich wird bereits fleißig spekuliert. Eine Möglichkeit wären Neuigkeiten zu Pokémon Wind und Welle, den kommenden Hauptspielen der zehnten Generation, die 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen sollen.

Seit ihrer Ankündigung hält sich The Pokémon Company mit weiteren Informationen weitgehend zurück. Eine neue Präsentation könnte also durchaus Gelegenheit bieten, mehr von den beiden Abenteuern zu zeigen.

Eine andere Theorie dreht sich um die klassischen Pokémon-Spiele. Nachdem Pokémon Feuerrote Edition und Blattgrüne Edition überraschend für Nintendo Switch und „Switch 2“ veröffentlicht wurden, hoffen einige Fans nun auf eine ähnliche Rückkehr von Pokémon Rubin-Edition und Saphir-Edition.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefert ein Update für Pokémon HOME aus dem Oktober, das offenbar Anpassungen für weitere Pokémon-Titel aus der Game-Boy-Advance-Ära enthielt.

All das bleibt vorerst allerdings reine Spekulation. The Pokémon Company hat bislang weder eine Präsentation noch eine konkrete Ankündigung für den 30. November bestätigt.

Dass sich hinter dem Countdown etwas verbirgt, scheint mit dem dritten Beitrag aber immer wahrscheinlicher. Was genau uns am Ende erwartet, werden wir wohl spätestens in einigen Wochen erfahren.

via GameRant, Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.