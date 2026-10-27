Mysteriöse Beiträge deuten auf eine Ankündigung zu Pokémon noch im November hin

Das 30-jährige Jubiläum von Pokémon hat uns in diesem Jahr bereits zahlreiche Ankündigungen, neue Spiele und besondere Veranstaltungen beschert. Doch möglicherweise hat The Pokémon Company noch eine Überraschung für die Fans in der Hinterhand.

Aufmerksamen Fans ist nämlich ein ungewöhnliches Muster auf dem offiziellen japanischen Pokémon-Account aufgefallen. Und das könnte auf eine größere Ankündigung am 30. November 2026 hindeuten.

Ein mysteriöser Countdown?

Wie Joe Merrick von Serebii auf Social Media aufmerksam machte, veröffentlichte der japanische Pokémon-Account am 18. Oktober einen rätselhaften Beitrag mit der Pokédex-Nummer 1025.

Am 26. Oktober folgte ein weiterer Beitrag, diesmal mit der Nummer 843. So weit, so unspektakulär. Interessant wird es allerdings, wenn man sich die Zeit zwischen den beiden Veröffentlichungen genauer ansieht.

Zwischen den Beiträgen lagen nämlich exakt 182 Stunden. Und siehe da: Zieht man 182 von 1025 ab, erhält man genau 843. Sollte es sich dabei tatsächlich um einen stündlichen Countdown handeln, würde dieser am 30. November um 15 Uhr deutscher Zeit bei null ankommen.

Eine offizielle Bestätigung für diese Theorie gibt es bislang allerdings nicht. Auch Merrick, der wilden Spekulationen in der Regel alles andere als zugetan ist, betont, dass ein dritter Beitrag nötig wäre, um das auffällige Muster zu bestätigen. Schließlich könnten zwei übereinstimmende Zahlen theoretisch auch Zufall sein.

Was könnte Pokémon vorbereiten?

Anders als Merrick spekulieren Fans natürlich fleißig. Einige hoffen beispielsweise auf die schon länger diskutierten Neuveröffentlichungen von Pokémon Rubin, Saphir oder Smaragd für Nintendo Switch 2. Auch Neuigkeiten zur 10. Generation rund um Pokémon Wind und Welle wären denkbar. Bestätigt ist in diese Richtungen bislang allerdings nichts.

Eine weitere interessante Spur steckt möglicherweise in den Beiträgen selbst. Wie Merrick ebenfalls anmerkt, lässt sich der sichtbare japanische Text mit „Pokémon und“ übersetzen. Der restliche Teil wurde offenbar bewusst unkenntlich gemacht.

Das könnte möglicherweise auf eine neue Kooperation hindeuten. Ebenso gut könnte sich dahinter aber auch etwas völlig anderes verbergen.

Noch lässt sich also nicht sagen, ob The Pokémon Company tatsächlich einen Countdown gestartet hat oder was uns am 30. November erwarten könnte.

Fest steht nur: Die Zahlen passen bislang erstaunlich genau zusammen. Wir behalten die japanischen Pokémon-Kanäle jedenfalls im Auge. Was meint ihr?

via GameRant, Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon XP