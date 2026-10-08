Zelda: Ocarina of Time zeigt vier vertraute Gegenstände im neuen Glanz

Nintendo scheint derzeit kaum einen Tag verstreichen zu lassen, ohne neue (kleine) Details zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu veröffentlichen. Mal gibt es neue Einblicke in die Spielwelt, mal werden Charaktere vorgestellt. Jetzt stehen vier besonders wichtige Gegenstände aus Links Abenteuer im Mittelpunkt.

Über die britischen Social-Media-Kanäle hat Nintendo einen neuen Blick auf die namensgebende Okarina der Zeit und die drei Heiligen Steine gewährt. Fans des N64-Klassikers dürften die Gegenstände natürlich sofort wiedererkennen.

Vier Gegenstände, die Zelda-Fans bestens kennen

Zu sehen sind der Kokiri-Smaragd, der Goronen-Rubin und der Zora-Saphir. Alle drei haben ihr charakteristisches Aussehen behalten, präsentieren sich im Remake allerdings mit deutlich detaillierteren Verzierungen. Besonders die goldenen Elemente fallen dabei ins Auge.

Auch die Okarina der Zeit wurde optisch überarbeitet. Neben den vertrauten Grifflöchern ist unter anderem ein eingraviertes Triforce-Symbol in der Nähe des Mundstücks zu erkennen.

Die drei Heiligen Steine spielen bekanntlich eine zentrale Rolle im ersten Abschnitt des Abenteuers. Link erhält sie nach den ersten drei Dungeons von den Kokiri, Goronen und Zora. Gemeinsam mit der Okarina ermöglichen sie ihm schließlich den Zugang zum Master-Schwert im Tempel der Zeit.

Ein Blick auf die Heiligen Steine:

Auch als Vorbestellerbonus begehrt

Die drei Steine dürften manchen Fans derzeit besonders bekannt vorkommen. Schließlich bietet Nintendo sie in hierzulande auch als Vorbestellerbonus für das Remake im Nintendo Store* an. Leider ist dieser Bonus inzwischen bereits vergriffen.

Wer lieber selbst musizieren möchte, kann außerdem eine echte Okarina der Zeit im amerikanischen Nintendo Store erwerben – zumindest theoretisch. Auch dieses Sammlerstück ist aktuell ausverkauft. Im deutschen Nintendo Store gab es noch keinen Verkaufsstart der Okarina.

Im Spiel selbst wird die Okarina übrigens ebenfalls eine besondere Rolle spielen. Neben der klassischen Steuerung lassen sich die Melodien unter anderem durch Summen in das Mikrofon der Switch 2 spielen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

via GameRant, Nintendo, Bildmaterial: Nintendo