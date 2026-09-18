Diese Pre-Order-Boni zu Zelda: Ocarina of Time sind mega – aber die meisten Fans gehen leer aus

Der große Auftritt von The Legend of Zelda: Ocarina of Time rückt näher. Am 5. November 2026 erscheint das Remake exklusiv für Nintendo Switch 2 und inzwischen laufen bei zahlreichen HändlerInnen die Vorbestellungen. Dabei zeigt sich: Je nachdem, wo ihr wohnt, gibt es ziemlich unterschiedliche Extras.

Einen besonders nostalgischen Bonus hat sich beispielsweise EB Games in Kanada ausgedacht. VorbestellerInnen erhalten dort einen holografischen Schuber, dessen Gestaltung an die Verpackung des ursprünglichen Nintendo-64-Spiels von 1998 erinnert. Der große Haken: Der Bonus ist offenbar exklusiv in Kanada erhältlich.

In Großbritannien warten die Heiligen Steine

Wer bei uns in Europa direkt im Nintendo Store* vorbestellt, kann Nachbildungen der drei Heiligen Steine aus Ocarina of Time erhalten. Also Kokiri-Smaragd, Goronen-Rubin und Zora-Saphir, die Link im Spiel benötigt, um schließlich den Weg zum Heiligen Reich zu öffnen.

In anderen Regionen sieht es wiederum anders aus. In den USA wurde bislang kein vergleichbar umfangreicher exklusiver Vorbestellerbonus vorgestellt. Ganz leer gehen frühe KäuferInnen allerdings nicht aus: Die erste Auflage des Remakes erhält grundsätzlich eine spezielle Folie, solange der Vorrat reicht. Auch hierzulande und bei jedem Händler.

Und speziell in Deutschland? Neben den „Heiligen Steinen“ – die aktuell im Nintendo Store vergriffen sind – gab es zusätzlich einen Okarina-Pin. Auch der ist derzeit ausverkauft. Bei Otto* könnt ihr aber einen kleinen Okarina-Schlüsselanhänger absahnen!

Damit dürften SammlerInnen Schwierigkeiten haben, wirklich alle Extras rund um das Remake zu erhalten. Zumal auch anderes Zubehör zum 40. Zelda-Jubiläum schnell vergriffen war. Die spezielle Zelda-Ausgabe der Switch 2 und der dazugehörige Pro Controller waren nach ihrer Vorstellung beispielsweise rasch ausverkauft.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

via GameRant (2), Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo