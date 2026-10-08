„Sonic ist schwanger“ – SEGA verschätzt sich mit Sonic-Fans und schränkt Discord ein

Ältere Sonic-Fans kennen das Problem wahrscheinlich schon lange. Nein, wir reden nicht davon, dass selbst die besten Sonic-Spiele der letzten zwei Jahrzehnte gerade so 80-Prozent-Titel sind.

Wir reden über Sonic-Fans und deren zum Teil äußerst kreativen Fantasien – sowohl in geschriebener als auch in gezeichneter Form. Trotzdem hielt SEGA es für eine gute Idee, einen offiziellen Discord-Server für Sonic the Hedgehog zu erstellen. Wenn euer erster Gedanke „Oh nein“ ist – ihr sollt recht behalten.

Dass zehntausende Sonic-Fans in einem Chatraum zwangsweise zu Chaos führen, musste dann auch SEGA erleben. Dabei gab es klare Regeln: Man solle „familienfreundlich bleiben“ und sicherstellen, dass „Nachrichten, Bilder, Links und Videos für andere Fans und kleine Waldtiere jeden Alters geeignet sind“.

Das Ergebnis: „Im Moment sind Bilder aufgrund der großen Zahl neuer Nutzer standardmäßig deaktiviert. Die entsprechenden Berechtigungen könnt ihr später freischalten“, heißt es im Discord-Kanal. In Zukunft soll jedoch ein eigener Kanal für Fan-Art eingerichtet werden. „Oh nein“, denkt ihr jetzt – erneut.

Fanarts gebannt, aber Fans haben viele interessante Fragen

Auch die Regel, „familienfreundlich“ zu bleiben, wird kreativ ausgelegt. 14 Minuten nach der Veröffentlichung der Server-Einladung auf Twitter gab es bereits die Aussage „Eggman ist heiß“. Kurz darauf: „Sonic ist schwanger.“ Und: „SEGA, wann bestätigt ihr endlich, dass Eggman und Agent Stone verheiratet sind?“

Das reicht nicht für ein drittes „Oh nein“? Natürlich ging es auch deutlich darüber hinaus. Offensichtlich war der Discord-Server zwischenzeitlich so wild, dass rasant eine große Zahl an Nutzern gesperrt werden musste. Dafür wurde offenbar der Discord-Server vorübergehend vollständig eingeschränkt, wie GamesRadar berichtet. SEGA räumt ein, dass einige Nutzer möglicherweise versehentlich automatisch gesperrt wurden.

Alles in allem ein interessanter Start. Wer sich ansehen möchte, wie es weitergeht, wenn der Fan-Art-Kanal freigegeben wird, kann sich zu den knapp 80.000 anderen Sonic-Fans auf Discord dazugesellen. Aber bitte daran denken: Die Regeln sind „familienfreundlich bleiben“ und darauf achten, dass „Nachrichten, Bilder, Links und Videos für andere Fans und kleine Waldtiere jeden Alters geeignet sind“.

via GamesRadar, Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega