Der Sephiroth-DLC zu Final Fantasy VII Revelation bietet eine große Chance

Als Square Enix uns vor einigen Wochen den konkreten Termin zu Final Fantasy VII Revelation verraten hat, machte man endlich auch offiziell, dass es DLC geben wird. Dazu wurde vorab viel spekuliert, viel gewünscht, viel verteufelt und auch von Naoki Hamaguchi selbst viel (und nichts) gesagt.

Jetzt wissen wir: Zwei DLC wird es geben. Mehr als die Titel der Inhalte kennen wir bislang allerdings nicht. „Sephiroth“ sowie „Vincent & die Turks“ – der Start ist für Winter 2027 und Frühjahr 2028 geplant. Das lädt natürlich zum Spekulieren und Wünschen ein.

Mit dem Ende von Final Fantasy VII: Ever Crisis haben Final-Fantasy-Fans daran erinnert, dass das Mobile-Spin-off eine Geschichte um Sephiroth nun zu „lost media“ macht. Das Spiel bildete Ereignisse und Inhalte aus der gesamten Compilation ab, so auch aus Final Fantasy VII: The First Soldier, das seinerseits auch schon eingestellt wurde.

In diesem Ableger, der viele Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII angesiedelt ist, ging es auch um den jungen Sephiroth, seine Begleiter und ihre Erlebnisse bei SOLDIER. Ever Crisis nutzte diese Geschichten für einige Kapitel. So ist Sephiroth zum Beispiel unterwegs mit seinen SOLDIER-Kollegen Angeal und Alissa (die eine dunkle Vorahnung hat) und trifft auf sein altes P0-Team um Glenn Lodbrok.

Szenen aus Ever Crisis:

Die Vorgeschichte von Sephiroth, wenn man so will. Ein „junger Held“, bevor er zu dem ikonischen Bösewicht wurde, den wir heute kennen. Der junge Sephiroth wird in der Compilation ansonsten recht spärlich behandelt. Die Geschichte um den jungen Sephiroth zu erhalten, wäre eine große Chance für den angekündigten DLC zu Final Fantasy VII Revelation.

Doch ob es in die Vergangenheit geht, wissen wir bisher nicht. „Man kann sich die DLCs am besten so vorstellen wie Intermission: Sie tauchen tiefer in die Charaktere von Vincent und Sephiroth ein“, so Hamaguchi in einem älteren Interview.

Auf die konkrete Nachfrage, ob die DLCs möglicherweise Prequels seien, sagte Hamaguchi: „Ob diese Geschichten in der Vergangenheit oder in der Gegenwart spielen, werde ich euch jetzt noch nicht verraten, aber wir freuen uns darauf, das zu enthüllen.“

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Alle „Young Sephiroth“-Cutscenes in Ever Crisis:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot