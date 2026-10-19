Zelda: Ocarina of Time bietet neue Einstellungen und einen Modus für echte „Profis“

Nur noch knapp zweieinhalb Wochen bis zur Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Entsprechend häufen sich derzeit neue Details zum Remake des Nintendo-64-Klassikers.

Nachdem zuletzt bereits neue Nebenquests und kleinere Änderungen an den Dungeons bekannt wurden, gibt es jetzt weitere Informationen. Diesmal geht es um die Anzeigeoptionen und Steuerungseinstellungen, die Nintendo dem Abenteuer spendiert.

Der bekannte Zelda-YouTuber Zeltik hat in seiner aktuellen Preview einen Blick auf das Einstellungsmenü geworfen. Und dort verstecken sich einige interessante Optionen. Besonders spannend sind die drei neuen Anzeigemodi: Standard, Pro und Master.

Drei Anzeigemodi für unterschiedliche Spielertypen

Im Standard-Modus bekommt ihr die gewohnte Benutzeroberfläche mit allen wichtigen Informationen angezeigt. Wer es etwas minimalistischer mag, kann zum Pro-Modus wechseln. Hier werden zusätzliche Bildschirmelemente ausgeblendet.

Noch einen Schritt weiter geht der Master-Modus. Dieser verzichtet vollständig auf die eingeblendeten Informationen und ermöglicht damit ein besonders aufgeräumtes Spielerlebnis.

Ganz neu ist diese Idee für Zelda-Fans natürlich nicht. Ähnliche Möglichkeiten gab es bereits in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Gerade beim Erkunden von Hyrule dürfte die reduzierte Anzeige aber auch im Remake ihren Reiz haben.

Auch die Steuerung kann angepasst werden

Neben den Anzeigemodi bietet Nintendo weitere Einstellungsmöglichkeiten. So könnt ihr beispielsweise selbst entscheiden, wie die Zielerfassung mit ZL funktioniert. Entweder haltet ihr die Taste gedrückt, um einen Gegner anzuvisieren, oder ihr aktiviert und deaktiviert die Zielerfassung per Tastendruck.

Darüber hinaus lässt sich die Bewegungssteuerung beim Zielen ein- oder ausschalten. Auch Untertitel können nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden. Das sind zwar keine revolutionären Neuerungen, aber durchaus sinnvolle Komfortfunktionen, die das klassische Abenteuer etwas moderner machen.

Wir konnten das Remake übrigens ebenfalls bereits ausprobieren. Wie sich die Rückkehr nach Hyrule spielt und welche Eindrücke wir dabei gesammelt haben, erfahrt ihr in unserer Preview.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo