Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu werden von Final Fantasy dominiert

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Final Fantasy Resonance, das ihr hier bei Amazon* noch vorbestellen könnt.

Final Fantasy Resonance (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Minecraft Dungeons 2 (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

Aliens: Fireteam Elite 2 (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/8/8 [32/40]

EA Sports FC 27 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Stupid Never Dies (PS5) – 8/8/7/8 [31/40]

Demons’ Night Fever (PS5, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Farming Camp (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/7/7/6 [27/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse