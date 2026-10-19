Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu werden von Final Fantasy dominiert

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Final Fantasy Resonance, das ihr hier bei Amazon* noch vorbestellen könnt.
- Final Fantasy Resonance (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/9/9/9 [36/40]
- Minecraft Dungeons 2 (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]
- Aliens: Fireteam Elite 2 (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/8/8/8 [32/40]
- EA Sports FC 27 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Stupid Never Dies (PS5) – 8/8/7/8 [31/40]
- Demons’ Night Fever (PS5, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
- Farming Camp (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/7/7/6 [27/40]
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse
2 Kommentare
Noch 3 Tage, dann geht es los mit Final Fantasy
Bin auch schon richtig gehypt auf FF Resonance. Seit längeren mal wieder ein Titel wo alles timing technisch bei mir passt das ich direkt am release tag lossuchten kann (jetzt habe ich es verhext und die Lieferung verzögert sich um Wochen ).