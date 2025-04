„Zelda Notes“-App nimmt kontroverses Feature der Switch-Spiele in Angriff

Seit der großen Präsentation von Nintendo Switch 2 wissen wir, dass die beiden Switch-Abenteuer des zipfelmützigen Helden – Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom – mit einer Switch-2-Version bedacht werden.

Und diese locken nicht nur mit aufgebohrter Bildrate und schärferer Auflösung. Über die separate „Zelda Notes“-App werden SpielerInnen diverse neue Möglichkeiten haben, in das Spiel einzugreifen. Ihr könnt etwa ein Navigationssystem zu Rate ziehen, Notizen auf der Karte hinterlassen, Kreationen in „Tears of the Kingdom“ teilen oder auch Erfolge freischalten.

Es lockt aber auch ein täglicher und zufällig bestimmter Tagesbonus, der gespeichert und im Spiel eingesetzt werden kann. Dazu gehören allgemeine Items wie Mahlzeiten; wie Zelda-YouTuber Zeltik jedoch entdeckt hat, ist eines der möglichen Boni die „Ausrüstungsreparatur“.

Da der – kontrovers diskutierte – Verfall von Gegenständen ein Kernfeature sowohl von „Breath of the Wild“ als auch von „Tears of the Kingdom“ ist, ist es natürlich fraglich, wie sinnvoll die Einführung eines solchen Features ist. Die Spielbalance dürfte aber kaum darunter leiden, wird der Reparaturbonus doch nur zufällig und allenfalls einmal alle 24 Stunden vergeben.

Beide Switch-2-Editionen erscheinen mit dem Launch der Konsole am 5. Juni 2025 sowohl digital als auch physisch. Die physische Edition zu Breath of the Wild* gibt es ebenso wie zu Tears of the Kingdom* bereits bei Media Markt. Wer die Originale besitzt, kann mit digitalen, kostenpflichtigen Upgrade-Cards upgraden. Wer einen Erweiterungspass bestitzt, darf die Upgrades inklusive genießen.

