Alle mussten gehen – fast alle: Persona 4 Revival überrascht mit einem bekannten Rückkehrer

Atlus hat weitere englische Stimmen für Persona 4 Revival vorgestellt – und dieses Mal gibt es tatsächlich eine ziemlich große Überraschung. Während die englische Besetzung des Remakes bislang vollständig ausgetauscht wurde, kehrt nun ein Sprecher aus dem Original zurück.

Und ausgerechnet Tohru Adachi bekommt seine bekannte Stimme wieder: Johnny Yong Bosch übernimmt die Rolle erneut.

Adachi True!

Neu bestätigt wurden insgesamt vier englische Stimmen. Aika Nakamura, die in Persona 4 Revival erstmals einen eigenen Social Link erhält, wird von Judy Alice Lee gesprochen. Courtney Shaw übernimmt Nanako Dojima und Ray Chase spricht Ryotaro Dojima.

Die eigentliche Überraschung ist jedoch Johnny Yong Bosch. Er sprach Adachi bereits im ursprünglichen Persona 4 sowie in späteren Auftritten der Figur und kehrt nun auch für das Remake zurück. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Joshua Bright aus den „Trails“-Ablegern. Bosch selbst zelebrierte seine Rückkehr bereits auf Instagram mit einem den Fans bestens bekannten Adachi-True-Meme.

Interessant ist das vor allem deshalb, weil er bislang der einzige bestätigte englische Originalsprecher ist, der seine Rolle erneut übernimmt. Der Protagonist, Yosuke, Chie, Yukiko, Rise, Kanji, Teddie und Naoto wurden für Persona 4 Revival allesamt neu besetzt.

Warum Atlus ausgerechnet bei Adachi eine Ausnahme macht, bleibt offen. Besonders auffällig ist die Entscheidung auch deshalb, weil einige Mitglieder des ursprünglichen englischen Casts öffentlich Interesse an einer Rückkehr bekundet hatten.

In der japanischen Version sieht es übrigens ganz anders aus: Alle bislang vorgestellten japanischen SprecherInnen kehren in ihre bekannten Rollen zurück.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

via RPG Site, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio