Das neue Spiel des Grandia-Producers greift KI-Szenarien und den Cthulhu-Mythos auf

KADATH ist ein brandneues Studio mit Sitz in Tokio, das von Yoichi Miyaji gegründet wurde, dem ehemaligen Producer von Lunar und Grandia. Kürzlich kündigte man Under Mythos als das Debütspiel des Studios an.

Es handelt sich dabei um ein 2D-Dark-Fantasy-JRPG, das die Geschichte einer verirrten Katze erzählt, die ihre Tage friedlich damit verbringt, an einer mysteriösen Thermalquelle zu arbeiten. In ihrem Gasthaus trefft ihr auf mythische Gäste, bis die Welt aus den Fugen gerät.

In einem neuen geführten Interview mit 4Gamer (übersetzt von Automaton Media) sprach Yoichi Miyaji über die Themen des neuen Spiels sowie darüber, was ihn dazu inspiriert hat, Under Mythos einen besonderen, kosmischen Horror-Twist zu geben.

Laut Miyaji basiert Under Mythos auf der Idee, dass die Welt im Bewusstsein von Azathoth, einer Gottheit aus dem Cthulhu-Mythos, erschaffen wurde und dort existiert. Dazu hat Miyaji der Geschichte seine eigene Interpretation mitgegeben.

KI-Szenarien und Lovecraft

Insbesondere spricht Miyaji im Interview davon, dass auch das Universum selbst ein Bewusstsein besitzt, das der Ursprung des menschlichen Bewusstseins sein könnte. Das verknüpft Miyaji mit der Geschichte von Azathoth. Auch Wesen aus H. P. Lovecrafts Novelle „At the Mountains of Madness“ sollen in Under Mythos eine Rolle spielen.

Die sogenannten Shoggoths wurden in dieser Novelle als Diener erschaffen, entwickelten aber ihr eigenständiges Bewusstsein und rebellierten gegen ihre Schöpfer. Miyaji verbindet das mit der in letzter Zeit wachsenden Unruhe rund um KI in der Öffentlichkeit, ein weiteres Thema, welches das Spiel aufgreifen soll. Konkret geht es um die Vorstellung, dass Menschen zu ihrem Nutzen etwas erschaffen, das schließlich ihr Verständnis übersteigt und sich ihrer Kontrolle entzieht.

„Es scheint eine gewisse Angst davor zu geben, nicht zu wissen, wie sich die KI in Zukunft entwickeln wird. Ich möchte genau diese Sorgen und Ängste darstellen, die die Menschen heutzutage empfinden“, kommentiert Miyaji dazu.

Prominente Beteiligte

Weitere Details zur Geschichte von Under Mythos werden natürlich noch unter Verschluss gehalten, um nicht zuviel zu verraten. Miyaji gibt aber zu, dass das Thermalbad-Gasthaus des Spiels in irgendeiner Weise mit dem Cthulhu-Mythos verbunden sein wird – auch wenn den Spielern nicht explizit offengelegt wird, wahrscheinlich um das Gefühl einer „überwältigenden Präsenz“ zu erzeugen, die hinter den Schatten lauert.

Under Mythos soll 2028 für PC-Steam und Switch erscheinen. Zu den Mitwirkenden zählen neben Yoichi Miyaji unter anderem die Pokémon-Designerin Atsuko Nishida, die beispielsweise Glumanda und seine Entwicklungen entworfen hat. Takumi Miyajima hat an den Szenarien mehrerer „Tales of“-Spiele gearbeitet, darunter Tales of the Abyss und Tales of Symphonia. Den Soundtrack steuert Noriyuki Iwadare (Grandia, Lunar und letzt Kirby Air Riders) bei.

Bildmaterial: Under Mythos, KADATH