Ein vergessenes Nintendo-Franchise lebt in Switch Sports Resort zumindest ein bisschen weiter

Seit mittlerweile 15 Jahren warten Fans auf einen neuen Ableger von Pilotwings. Zuletzt hob die traditionsreiche Nintendo-Reihe 2011 mit Pilotwings Resort auf dem Nintendo 3DS ab. Seitdem herrscht Funkstille. Doch ausgerechnet ein anderes Nintendo-Spiel könnte jetzt zumindest einen Teil dieser Lücke schließen.

Die Rede ist von Nintendo Switch Sports Resort, das am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint. Neben bekannten Sportarten wie Bowling, Basketball oder Tischtennis gibt es nämlich auch die Möglichkeit, mit einem Propellerflugzeug über die beliebte Wuhu-Island zu fliegen.

Und genau dieser Modus erinnert laut GameRant auch verblüffend stark an Pilotwings Resort. Wir konnten ihn übrigens bereits im Rahmen unserer Gamescom-Preview selbst ausprobieren.

Pilotwings lässt grüßen

Anders als bei den klassischen Sportarten steht beim Propellerflugzeug nicht ausschließlich der Wettbewerb im Vordergrund. Stattdessen dürft ihr Wuhu-Island und ihre erweiterte Umgebung ganz gemütlich aus der Luft erkunden.

Dabei gibt es einiges zu entdecken. Ihr könnt beispielsweise Spocco-Fotos sammeln, die euch zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten führen und zusätzliche Informationen über die Insel liefern. Außerdem warten bunte Ballons darauf, abgeschossen zu werden, während versteckte Sammelobjekte zum Erkunden einladen.

Selbst abgelegene Berggipfel und das erweiterte Höhlensystem im Vulkan lassen sich mit dem Flugzeug erreichen. Gerade diese Mischung aus entspanntem Fliegen und kleinen Entdeckungen erinnert an die damaligen Pilotwings-Abenteuer.

Wer lieber eine Herausforderung sucht, kann sich im Ball-Battle-Modus mit anderen messen. Hier geht es darum, innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele schwebende Bälle einzusammeln.

Auch gemeinsame Rundflüge sind möglich. Bis zu vier SpielerInnen können lokal oder online über eine Freundeslobby die Insel erkunden. Dabei dürft ihr sogar auf die Flugzeuge eurer MitspielerInnen schießen oder Feuerwerkssignale abfeuern, um auf euren Standort aufmerksam zu machen.

Ein kleines Comeback für eine vergessene Nintendo-Reihe?

Natürlich handelt es sich beim Propellerflugzeug-Modus nicht um ein vollwertiges neues Pilotwings. Dennoch könnte Nintendo damit genau jene SpielerInnen ansprechen, die das entspannte Erkunden von Wuhu-Island aus Pilotwings Resort vermissen.

Auch die zahlreichen Sammelobjekte sollen für langfristige Beschäftigung sorgen. Ob ihr für eure Fortschritte besondere Belohnungen erhaltet, ist allerdings noch nicht bekannt. Im Wii-Original war es noch so.

Dass Nintendo ausgerechnet Wuhu-Island wieder als Schauplatz verwendet, dürfte bei langjährigen Fans jedenfalls nostalgische Gefühle wecken. Schließlich war sie bereits in Wii Sports Resort und Pilotwings Resort ein zentraler Bestandteil.

Nintendo Switch Sports Resort erscheint am 22. Oktober 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Bei Amazon* (aktuell 10 Euro Rabatt) und im Nintendo Store* könnt ihr das Spiel vorbestellen. Im Nintendo Store gibt es als Gratis-Bonus einen Turnbeutel! Neben dem Propellerflugzeug warten insgesamt zwölf Sportarten und Aktivitäten auf euch.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo Switch Sports Resort, Nintendo