Es gibt ein Update: Pläne zu Pokémon Rubin und Saphir für Switch haben sich „geändert“

Nach der Wiederveröffentlichung von Pokémon Feuerrot und Blattgrün für Nintendo Switch kamen schnell Gerüchte auf, dass auch die nächsten Pokémon-Klassiker ihren Weg auf die aktuelle Nintendo-Hardware finden könnten. Konkret war von Pokémon Rubin und Saphir die Rede.

Eigentlich sollten die beiden Game-Boy-Advance-Abenteuer laut früheren Insider-Informationen bereits im September oder Oktober erscheinen. Doch bislang fehlt von den Spielen jede Spur. Jetzt gibt es ein neues Update.

Der angebliche Plan hat sich geändert

Der bekannte Insider Shpeshal Nick, der bereits an der Verbreitung der ursprünglichen Gerüchte beteiligt war, hat sich erneut zu den möglichen Switch-Versionen geäußert.

Wie er auf Twitter erklärt, habe er bei seiner Quelle nachgefragt. Demnach seien die Veröffentlichungen weiterhin geplant, allerdings offenbar nicht mehr für Oktober vorgesehen. Der ursprüngliche Zeitplan habe sich geändert.

Einen neuen Termin nennt der Insider nicht. Ob die beiden Klassiker noch 2026 erscheinen könnten oder Nintendo sie erst im kommenden Jahr veröffentlichen möchte, bleibt damit offen.

Wichtig ist allerdings: Nintendo hat Switch-Versionen von Pokémon Rubin und Saphir bislang überhaupt nicht offiziell angekündigt. Entsprechend sollten die Angaben weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden.

Pokémon-Fans warten auch auf Wind und Welle

Während die mögliche Rückkehr der Hoenn-Klassiker weiter in der Gerüchteküche brodelt, warten Fans auch auf Neuigkeiten zur nächsten Pokémon-Generation.

Pokémon Wind und Welle wurde im Februar 2026 angekündigt und soll 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Seit der Enthüllung gab es allerdings kaum neue offizielle Informationen zu den beiden Abenteuern.

Ob Nintendo vorher noch einmal mit Rubin und Saphir für nostalgische Gefühle sorgt, bleibt abzuwarten.

via GamePro, Bildmaterial: The Pokémon Company