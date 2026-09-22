Offizieller Pokémon-Account liefert selbst neuen Stoff für ein hartnäckiges Gerücht

Die Frage scheint mittlerweile fast weniger zu sein, ob, sondern vielmehr wann die nächsten Pokémon-Klassiker ihren Weg auf aktuelle Nintendo-Hardware finden. Schon seit einiger Zeit gibt es Spekulationen um Pokémon Rubin und Saphir – und jetzt liefert ausgerechnet ein offizieller Pokémon-Kanal neuen Gesprächsstoff.

Der offizielle japanische Pokémon-Times-Account veröffentlichte gestern auf Twitter (siehe Foto unten) ein neues Video zu den beiden Game-Boy-Advance-Klassikern. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht die auffällig hohe Bildqualität und Länge.

Ein Hinweis auf die nächsten Pokémon-Klassiker?

Genau diese sorgte unter Fans schnell für Spekulationen. Das gezeigte Material von Pokémon Rubin und Saphir wirkt ausgesprochen scharf und könnte theoretisch von einer Emulation beziehungsweise einer für moderne Hardware angepassten Version stammen.

Natürlich ist das noch lange kein Beweis. Nintendo und The Pokémon Company könnten das Material schlicht für den Social-Media-Beitrag entsprechend aufbereitet oder emuliert haben. Dass die Aufnahmen allerdings direkt von einem offiziellen Pokémon-Account stammen, macht die Sache zumindest interessant.

Auch die Länge des Clips wird hinterfragt, schließlich ist er genau 30 Sekunden lang. Einige Fans fragen daher rhetorisch, welche aktuelle Nintendo-Konsole 30-Sekunden-Clips ausspucken würde.

Eine Veröffentlichung von Pokémon Rubin und Saphir für Nintendo Switch oder „Switch 2“ wurde bislang nicht angekündigt. Entsprechend bleibt auch das neue Video zunächst nur ein weiteres Puzzleteil für die Gerüchteküche.

Sollten die beiden Hoenn-Abenteuer tatsächlich zurückkehren, wäre die spannende Frage wohl vor allem, wann Nintendo und The Pokémon Company den nächsten Schritt bei den Pokémon-Klassikern gehen. Es sollte übrigens auch dabei behilflich sein, den nationalen Pokédex in Pokémon Feuerrot und Blattgrün zu vervollständigen.

Der besagte Tweet:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Pokémon Company