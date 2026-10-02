Diese super seltene Pokémon-Karte wurde gerade für 8,4 Millionen US-Dollar verkauft

Da hat sicher nicht nur Pikachu überrascht geschaut: Eine extrem seltene Pikachu-Karte, von der nur 100 Exemplare hergestellt wurden, wurde gerade für 8,4 Millionen US-Dollar verkauft. Damit ist sie die zweitteuerste Pokémon-Karte, die jemals bei einer Auktion versteigert wurde.

Die „Raincoat Pikachu“-Karte zeigt – wie der Name schon vermuten lässt – ein Pikachu im Regenmantel mit einem Regenschirm in der Hand. Das Besondere an der Karte ist ihre Seltenheit: Sie entstand im Rahmen eines weltweiten Wettbewerbs, in dem sie nur 100 Mal vergeben wurde.

Offiziell im Handel erhältlich war sie nie. Das macht sie nun zur zweitteuersten Karte, die jemals versteigert wurde. Die teuerste Karte bleibt nach wie vor Logan Pauls Pikachu-Illustrator-Karte, die für unglaubliche 16,4 Millionen US-Dollar verkauft wurde.

„Pikachu im Regenmangel“ wurde am 28. September mit einem Grading von „PSA 10 Gem Mint“ über Fanatics Collect versteigert. Gestaltet wurde sie von dem Künstler Fujishima als Beitrag zu einem Wettbewerb im Jahr 2015. Der Wettbewerb wurde von Pokémon Art Academy für den Nintendo 3DS inspiriert. Fujishimas Entwurf gewann in der Kategorie Dress-Up Pikachu. Der Preis für den Gewinn des Wettbewerbs? 100 Exemplare seiner eigenen Karte. Damit gehört sie zu den seltensten Pokémon-Karten überhaupt.

Die Karte ist bereits letztes Jahr aufgetaucht

Auch in der Vergangenheit wurden bereits mehrere seltene Pokémon-Karten verkauft. Für Millionensummen gingen allerdings nur die wenigsten über die Ladentheke. Das Magazin Dexerto berichtet zum Beispiel, dass ein Exemplar derselben Karte im Jahr 2025 für 19.200 US-Dollar verkauft wurde – allerdings nicht neuwertig, sondern mit Gebrauchsspuren. Durch den Mint-Zustand ist die aktuelle Karte deutlich wertvoller für Sammler.

Bleibt die Frage: Wie viel würdet ihr für diese niedliche Pikachu-Karte ausgeben? Das fröhliche Lächeln und der eigenwillige, fast schon malerische Stil sind jedenfalls auch für das Pokémon-Sammelkartenspiel auffällig.

via GamesRadar, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.