Zelda-Vibes aus der Game-Boy-Ära: Hübsches Insel-Abenteuer springt bald auf die Switch

Ein bisschen The Legend of Zelda aus der Game-Boy-Ära, eine offene Inselwelt und jede Menge Rätsel: Isles of Sea and Sky wagt am 8. Oktober den Sprung auf die Nintendo Switch.

Ganz neu ist das Spiel von Cicada Games allerdings nicht. Das ursprünglich über Kickstarter finanzierte Projekt erschien bereits am 22. Mai 2024 für PCs via Steam. Die EDGE lobte das Rätselabenteuer einst als „angenehm herausfordernd“ für Zelda-Fans.

Eine offene Welt voller Rätsel

In Isles of Sea and Sky erwacht ihr ohne Erinnerungen als Schiffbrüchiger auf einer unbekannten Insel. Von dort aus erkundet ihr verschiedene Inseln, entdeckt Geheimnisse und löst vor allem zahlreiche „Blockschiebe-Rätsel“. Link’s Awakening lässt also wenigstens ein wenig grüßen.

Eine feste Reihenfolge gibt es dabei nicht. Kommt ihr bei einem Puzzle nicht weiter, könnt ihr einfach einen anderen Weg einschlagen und später mit neuen Fähigkeiten oder einer neuen Idee zurückkehren.

Während des Abenteuers schaltet ihr außerdem besondere Kräfte frei, findet neue Freunde und sammelt zahlreiche versteckte Gegenstände. Die Geschichte rund um einen Schöpfungsmythos kommt dabei vollständig ohne Text aus und wird ausschließlich über Bilder erzählt.

Mit seiner Pixeloptik und der Perspektive erinnert Isles of Sea and Sky durchaus ein wenig an klassische Game-Boy-Zeldas. Statt Kämpfen steht hier allerdings das Knobeln im Mittelpunkt. Wer nach Geheimnissen sucht, soll ebenfalls einiges zu tun bekommen – schon das Sammeln sämtlicher versteckter Sterne soll eine echte Herausforderung darstellen.

Am 8. Oktober erscheint Isles of Sea and Sky nun für Nintendo Switch zum Preis von 19,50 Euro. Das ist auch der aktuelle Steam-Preis, wo das Spiel bei SpielerInnen „sehr positiv“ bewertet wird – bei insgesamt über 1.500 Bewertungen.

Der damalige Launch-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Isles of Sea and Sky, Cicada Games