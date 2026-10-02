Ein Insider deutet das Comeback einer 15 Jahre schlafenden PlayStation-Kultreihe an

Ape Escape gehört zu den PlayStation-Reihen, bei denen Fans inzwischen ziemlich viel Geduld mitbringen müssen. In Japan erschien 2005 der letzte reguläre Hauptteil. Danach folgten zwar noch verschiedene Ableger und Spin-offs, doch seit Jahren ist es weitgehend still um die Sony-Marke.

Hierzulande liegt selbst die letzte Veröffentlichung inzwischen 15 Jahre zurück. Am 24. Juni 2011 erschien in Europa das schlicht Ape Escape betitelte Spiel für PlayStation 3, das zwingend PlayStation Move voraussetzte.

Zuletzt rückte die Reihe durch thematische Level in Astro Bot zumindest wieder etwas stärker ins Rampenlicht. Auch die kleine Anspielung im neuen, großen LEGO-PlayStation-Set nahm zuletzt Bezug darauf. Ein wirklich neues Ape Escape schien trotzdem in weiter Ferne. Nun gibt es allerdings einen interessanten neuen Hinweis.

Holt Sony Ape Escape wirklich zurück?

Insider NateTheHate hatte bereits im Mai angedeutet, dass Sony einige ältere und derzeit ungenutzte PlayStation-Marken zurückbringen möchte. Nun reagierte er auf Spekulationen, wonach gleich zwei Quellen Hinweise auf eine Rückkehr von Ape Escape geliefert hätten.

„Wie ich bereits vor einiger Zeit gesagt habe, möchte Sony einige ruhende Spielereihen wiederbeleben“, erklärte der Insider daraufhin. Noch interessanter sind seine weiteren Aussagen. Auf die Frage nach einem möglichen Entwickler stellte er klar: „Not Asobi.“ Team Asobi, das durch Astro Bot naheliegen könnte, soll demnach nicht hinter dem Projekt stecken.

Auch Bandai Namco sei nach seinem letzten Kenntnisstand nicht beteiligt. Hier schränkte NateTheHate allerdings ein, dass er noch einmal nachfragen müsse, um sich vollkommen sicher zu sein, da seine letzten Informationen zu dem Projekt bereits etwas zurückliegen.

Ob tatsächlich ein neues Ape Escape entsteht, ist damit natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Nach vielen Jahren ohne einen neuen Hauptteil ist der Hinweis aber bemerkenswert – insbesondere, weil NateTheHate schon Monate zuvor von Sonys Interesse an der Wiederbelebung ruhender Marken gesprochen hatte. Hättet ihr Interesse an einem Comeback?

via Reddit, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment