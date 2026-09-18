Final Fantasy VII Revelation: Director spricht über die DLC, doch bleibt in einer Sache geheimnisvoll

Als Square Enix uns vor einigen Wochen den konkreten Termin zu Final Fantasy VII Revelation verraten hat, machte man endlich auch offiziell, dass es DLC geben wird. Dazu wurde vorab viel spekuliert, viel gewünscht, viel verteufelt und auch von Naoki Hamaguchi selbst viel (und nichts) gesagt.

Fakt ist nun, dass es zwei Story-DLC geben wird. „Sephiroth“ sowie „Vincent & die Turks“ – der Start ist für Winter 2027 und Frühjahr 2028 geplant. Da fließt also noch allerhand Lebensstrom den Bach hinunter. VGC bohrte trotzdem nochmal nach, schließlich hatte man Hamaguchi bei der Tokyo Game Show vor der Nase.

„Man kann sich die DLCs am besten so vorstellen wie Intermission: Sie tauchen tiefer in die Charaktere von Vincent und Sephiroth ein“, so Hamaguchi. VGC fragte konkret, ob die DLCs möglicherweise Prequel seien. „Ob diese Geschichten in der Vergangenheit oder in der Gegenwart spielen, werde ich euch jetzt noch nicht verraten, aber wir freuen uns darauf, das zu enthüllen.“

Hamaguchi gibt sich also noch geheimnisvoll. Dabei hatte er in mehreren Interviews bisher auch deutlich gemacht, dass Final Fantasy VII Revelation ein klares Ende haben wird. Dass die DLC per „Cliffhanger“ eingeführt werden, ist also nicht zu erwarten.

Zuletzt schloss Hamaguchi in einem anderen Interview Spin-offs zur Remake-Trilogie nicht aus. Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix