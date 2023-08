Final Fantasy VII Ever Crisis: Neue Details zum jungen Sephiroth und seinen Begleitern

Square Enix hat neue Details zur Geschichte des jungen Sephiroth, der neuen „The First Soldier“-Story, und zu den Charakteren veröffentlicht, die in Final Fantasy VII: Ever Crisis auftauchen.

Das sind die drei Soldaten an Sephiroths Seite

Ursprünglich ist die Geschichte der drei Soldaten und Sephiroth ein Teil des kostenlosen Battle-Royale-Mobil-Spiels Final Fantasy VII: The First Soldier gewesen. Allerdings traten die Figuren hier hauptsächlich im Promotion-Material auf und die Geschichten wurden nicht konkretisiert. Im Originalspiel dreht sich die Geschichte um einen jungen Sephiroth und drei Soldaten – Glenn, Matt und Lucia. In der aktualisierten Version von Final Fantasy VII: Ever Crisis spielt die Geschichte 15 Jahre vor dem ursprünglichen Final Fantasy VII und zeigt Sephiroths Kindheit.

Hier noch ein paar ausführlichere Details zu den drei Soldaten. Sie sind alle als „Klasse P0“ gekennzeichnet.

Glenn Lodbrok ist ein Soldat der Klasse P0, der sich freiwillig bereit erklärt, in feindlichem Gebiet einen Standort für den Bau eines Mako-Reaktors zu finden.

Lucia Lin ist eine Soldatin der Klasse P0, eine Anführerin der Shinra-Armee und agiert als Scharfschützin.

Matt Winsord ist ein Soldat der Klasse P0, der seine Schlagfertigkeit und sein gutes Urteilsvermögen bei riskanten Missionen einsetzt.

Final Fantasy VII: Ever Crisis wird mit In-App-Käufen kostenlos spielbar sein. Das Spiel soll weltweit am 7. September 2023 für Android- und iOS-Geräte erscheinen.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot