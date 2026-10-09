105 cm pure Nostalgie: Links Master-Schwert hat Vibration, Sound und einen stolzen Preis

Zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda hat Nintendo bekanntlich einige Überraschungen vorbereitet. Neben dem Remake von Ocarina of Time*, einem neuen LEGO-Set, amiibo und verschiedenen anderen Fanartikeln gibt es auch etwas für SammlerInnen, die sich schon immer das legendäre Master-Schwert ins Regal stellen wollten.

Bereits während der großen Zelda-Direct konnten wir einen kurzen Blick darauf werfen. Jetzt gibt es weitere Informationen zur Master Sword Proplica, die im kommenden Jahr erscheinen soll.

Master-Schwert für daheim

Die Nachbildung stammt von Bandai beziehungsweise Tamashii Nations und misst rund 105 Zentimeter. Damit dürfte das Schwert in der heimischen Sammlung durchaus auffallen.

Anders als bei einer gewöhnlichen Dekoration bleibt es allerdings nicht beim Aussehen. Das Master-Schwert verfügt über verschiedene Soundeffekte und Musikstücke aus der Zelda-Reihe. Zusätzlich ist eine Vibrationsfunktion integriert, die für ein noch authentischeres Gefühl sorgen soll.

Zum Lieferumfang gehören außerdem eine passende Schwertscheide und ein Präsentationsständer. Gefertigt wird die Nachbildung aus Kunststoff, für die elektronischen Funktionen werden zwei AA-Batterien benötigt.

Kosten des Sammlerstücks

Beim US-Händler Entertainment Earth ist das Master-Schwert inzwischen für 269,99 US-Dollar gelistet. Als voraussichtlicher Termin für die Veröffentlichung wird Juni 2027 genannt.

Ob und zu welchem Preis die Nachbildung auch regulär in Deutschland erhältlich sein wird, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. Möglicherweise werden wir es im Nintendo Store finden, doch das ist noch unbestätigt.

Wer sich das legendäre Schwert also schon immer nach Hause holen wollte, bekommt im kommenden Jahr möglicherweise die Gelegenheit dazu. Ganz günstig wird der Spaß allerdings nicht.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober.

Ausschnitt aus Zelda-Direct:

via GameRant, Bildmaterial: Tamashii Nations