LEGO Pokémon plant offenbar noch mehr – und Gacha-Fans könnten auf ihre Kosten kommen

Die Zusammenarbeit zwischen LEGO und Pokémon ist noch ziemlich frisch, doch schon jetzt gibt es zahlreiche Sets für Fans der Taschenmonster. Und offenbar stehen bereits die nächsten Neuheiten in den Startlöchern.

Ein neuer Leak liefert Hinweise auf drei weitere LEGO-Pokémon-Sets, die im kommenden Jahr erscheinen sollen. Die Informationen stammen von den Leak-Accounts The UniBricks und Brick Built Blogs, die in der Vergangenheit bereits mit zutreffenden Vorabinformationen zu LEGO-Neuheiten aufgefallen sind. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Glumanda, Relaxo und ein Pokéball?

Den Angaben zufolge dürfen sich Fans auf Glumanda, Relaxo und einen Pokéball freuen. Neben den Motiven sollen auch die ersten Details zu Preisen und Teilezahlen bekannt sein. Glumanda soll aus 741 Teilen bestehen und 69,99 Dollar kosten, Relaxo aus 1.156 für 129,99 Dollar und der Pokéball aus 406 Teilen für 39,99 Dollar.

Besonders Relaxo dürfte damit ein ziemlich stattliches Modell werden. Sowohl das Relaxo- als auch das Glumanda-Set sollen sich an Erwachsene-Lego-Fans ab 18 Jahren richten.

Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um größere Ausstellungsmodelle handelt, bei denen die Pokémon vollständig aus LEGO-Steinen zusammengesetzt werden. Bilder gibt es bislang allerdings nicht, weshalb das genaue Design noch offen ist.

Beim Pokéball bleibt ebenfalls abzuwarten, wie LEGO das vergleichsweise kleine Modell mit seinen 406 Teilen umsetzt. Interessanterweise hatten wir die Vorentwicklung Mampfaxo und auch ein Pokéball-Set schon vorher. Inwieweit sie sich dann später unterscheiden, muss man abwarten.

Veröffentlichung passend zum Pokémon Day?

Laut Leak sollen alle drei Sets im März 2027 erscheinen. Ein konkreter Tag wurde bislang nicht genannt.

Interessant ist dabei die Nähe zum Pokémon Day am 27. Februar. Bereits die ersten LEGO-Pokémon-Sets wurden passend zu diesem jährlichen Anlass veröffentlicht. Denkbar wäre deshalb, dass LEGO auch bei den kommenden Neuheiten wieder auf eine Veröffentlichung rund um den Pokémon Day setzt. Das ist bislang allerdings reine Spekulation. Weder LEGO noch The Pokémon Company haben die drei Sets offiziell angekündigt.

Auch Pokémon-Überraschungsboxen sollen geplant sein

Damit könnte der LEGO-Nachschub aber noch nicht abgeschlossen sein. Laut dem bekannten LEGO-Leaker got.cooped auf Instagram soll ebenfalls im März 2027 eine Pokémon-Blindbox-Reihe erscheinen.

Ähnlich wie bei den kleinen LEGO-Super-Mario-Sets (71361, Character Packs) würden KäuferInnen dabei eine zufällige Pokémon-Figur samt passendem Mini-Diorama zum Zusammenbauen erhalten. Statt vorgefertigter Figuren sollen die Taschenmonster also tatsächlich aus LEGO-Steinen bestehen. Welche Pokémon enthalten sein könnten und wie viel die Boxen kosten werden, ist bislang nicht bekannt.

Auch diese Informationen sind natürlich noch unbestätigte Gerüchte. Gerade für SammlerInnen könnte eine solche Reihe allerdings schnell zu einer kostspieligen Angelegenheit werden.

via TheGamer, GamesRadar, Bildmaterial: LEGO, The Pokémon Company