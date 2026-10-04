40 Jahre Zelda: Nintendo stellt Sammelkarten der „Master Collection“ von Panini vor

Zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda fährt Nintendo in diesem Jahr ordentlich auf. Neben dem Remake von Ocarina of Time* und allerlei Merchandise gehört dazu auch eine neue Sammelkartenserie, die Nintendo beim großen Jubiläums-Direct eher beiläufig angekündigt hatte.

Die The Legend of Zelda: Master Collection entsteht gemeinsam mit Panini und wurde interessanterweise nur in der europäischen Übertragung des Directs vorgestellt. Damals zeigte man das offizielle Verpackungsdesign, erste Karten und das Sammelheft.

Von 1986 bis Echoes of Wisdom

Bei der Master Collection handelt es sich um klassische Sammelkarten, die in Booster-Packs angeboten werden sollen. Ein eigenständiges Kartenspiel wie beim Pokémon-Sammelkartenspiel steckt dahinter also nicht.

Dafür soll die Sammlung ziemlich umfassend durch Links Vergangenheit reisen. Bestätigt sind Motive aus insgesamt 21 Zelda-Spielen – angefangen beim originalen The Legend of Zelda von 1986 über A Link to the Past, Link’s Awakening, Ocarina of Time, Majora’s Mask, The Wind Waker und Twilight Princess bis hin zu Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Echoes of Wisdom.

Auch Spiele wie Oracle of Ages, Oracle of Seasons, The Minish Cap, Phantom Hourglass, Spirit Tracks oder A Link Between Worlds werden berücksichtigt. Für die Karten soll Artwork aus den jeweiligen Spielen verwendet werden.

Ausgerechnet die wichtigsten Details fehlen noch

Während Nintendo inzwischen also sogar das Verpackungsdesign zeigt, bleiben viele grundlegende Fragen unbeantwortet. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Deutschland gibt es bislang ebenso wenig wie Angaben zum Preis.

Auch wie viele Karten die komplette Master Collection umfasst und ob es besonders seltene Karten oder spezielle Varianten geben wird, ist noch nicht bekannt.

Nach Pokémon bekommt damit jedenfalls auch eine weitere große Nintendo-Marke neues Sammelmaterial. Und bei 40 Jahren Zelda-Geschichte dürfte Panini mehr als hinreichend Motive zur Auswahl haben.

Der Ausschnitt aus der Zelda-Direct:

via Play Central, CBR, Bildmaterial: Nintendo