Ocarina of Time dürfte nur der Anfang sein – Leaker wirft einen weiteren Hut in den Ring

Diese Woche ist es endlich so weit: Nintendo präsentiert uns seine Direct im Doppelpack. Den Anfang macht am 8. September um 16 Uhr deutscher Zeit eine rund 30-minütige Präsentation zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda. Einen Tag später folgt die reguläre Nintendo Direct.

Im Mittelpunkt der Zelda-Show dürfte natürlich das bereits angekündigte Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time stehen. Seit dem ersten Teaser warten Fans auf handfeste Details oder einen ausführlichen Trailer. Gerüchte gibt es außerdem über passende Hardware im Zelda-Design.

Auch Neuigkeiten zum kommenden Live-Action Film werden heiß erwartet. Bei 30 Minuten Laufzeit bleibt allerdings reichlich Platz für weitere Überraschungen – und genau dazu gibt es jetzt einen neuen Hinweis.

Was macht eigentlich Grezzo?

Nintendo-Leaker PixelPar sorgte mit einem auffällig kurzen Beitrag für Spekulationen: „Ich frage mich, was Grezzo wohl so getrieben hat.“ Das Timing unmittelbar vor der Zelda-Direct lässt Fans vermuten, dass das Studio ebenfalls etwas für die Präsentation vorbereitet haben könnte.

Grezzo besitzt schließlich reichlich Zelda-Erfahrung. Das Studio entwickelte unter anderem Ocarina of Time 3D und Majora’s Mask 3D, verantwortete das Remake von Link’s Awakening und zuletzt Echoes of Wisdom. Entsprechend reichen die Spekulationen von einem komplett neuen Zelda bis hin zu Remakes von Oracle of Ages und Oracle of Seasons, The Minish Cap oder sogar dem ursprünglichen The Legend of Zelda. Konkrete Hinweise auf einen dieser Titel gibt es allerdings nicht.

Der Leaker besitzt in der Nintendo-Community eine gewisse Reputation und machte in der Vergangenheit unter anderem bereits vor der offiziellen Enthüllung mit Informationen zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! auf sich aufmerksam. Eine vergleichbare Erfolgsbilanz speziell bei Zelda besitzt er allerdings nicht – entsprechend sollte auch der aktuelle Hinweis mit der nötigen Vorsicht betrachtet werden.

Und dann wären da natürlich noch die seit Jahren kursierenden Gerüchte um Neuauflagen von The Wind Waker und Twilight Princess, die bis heute nicht für die Nintendo Switch erschienen sind. Auch eine Aufnahme von Twilight Princess in den Nintendo-Switch-Classics-Katalog wäre denkbar. Noch ist all das reine Spekulation – spätestens am 8. September wissen wir hoffentlich mehr.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Wind Waker HD, Nintendo