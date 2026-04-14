Dreharbeiten abgeschlossen: Der Live-Action-Film zu Zelda nimmt Kurs auf 2027

Gute Nachrichten für Fans von The Legend of Zelda: Wie im Rahmen der CinemaCon 2026 bestätigt wurde, sind die Dreharbeiten zum kommenden Live-Action-Film offiziell abgeschlossen. Nachdem es bereits im letzten Jahr erste Bilder gab, markiert diese Meldung nun einen wichtigen Meilenstein für das Projekt.

Der Kinostart ist aktuell weiterhin für den 7. Mai 2027 angesetzt.

Produktion schreitet voran – weitere Infos im Umlauf

Neben dem Abschluss der Dreharbeiten gab es zuletzt auch neue Details zu den Drehorten, die Parallelen zu einer bekannten Fantasy-Reihe aufweisen.

Gleichzeitig sorgt ein anderes Thema für Diskussionen innerhalb der Community: Ein ehemaliger Nintendo-Designer äußerte Bedenken, dass durch eine bestimmte Entscheidungen – genauer eine sprechende Version von Link – eventuell die „Zelda-Magie“ verloren gehen könnte.

Auch abseits von Zelda hatte die CinemaCon einiges zu bieten. So wurde unter anderem eine animierte Filmadaption von Bloodborne angekündigt, die von Sony umgesetzt werden soll.

Bis zum Kinostart bleibt zwar noch etwas Zeit, doch mit dem Abschluss der Dreharbeiten ist ein entscheidender Schritt getan. Fans dürfen gespannt sein, wann erste bewegte Bilder folgen.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo