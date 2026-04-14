Dreharbeiten abgeschlossen: Der Live-Action-Film zu Zelda nimmt Kurs auf 2027

Gute Nachrichten für Fans von The Legend of Zelda: Wie im Rahmen der CinemaCon 2026 bestätigt wurde, sind die Dreharbeiten zum kommenden Live-Action-Film offiziell abgeschlossen. Nachdem es bereits im letzten Jahr erste Bilder gab, markiert diese Meldung nun einen wichtigen Meilenstein für das Projekt.
Der Kinostart ist aktuell weiterhin für den 7. Mai 2027 angesetzt.
Produktion schreitet voran – weitere Infos im Umlauf
Neben dem Abschluss der Dreharbeiten gab es zuletzt auch neue Details zu den Drehorten, die Parallelen zu einer bekannten Fantasy-Reihe aufweisen.
Gleichzeitig sorgt ein anderes Thema für Diskussionen innerhalb der Community: Ein ehemaliger Nintendo-Designer äußerte Bedenken, dass durch eine bestimmte Entscheidungen – genauer eine sprechende Version von Link – eventuell die „Zelda-Magie“ verloren gehen könnte.
Auch abseits von Zelda hatte die CinemaCon einiges zu bieten. So wurde unter anderem eine animierte Filmadaption von Bloodborne angekündigt, die von Sony umgesetzt werden soll.
Bis zum Kinostart bleibt zwar noch etwas Zeit, doch mit dem Abschluss der Dreharbeiten ist ein entscheidender Schritt getan. Fans dürfen gespannt sein, wann erste bewegte Bilder folgen.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo
3 Kommentare
Freue mich immens auf den Film.
Wäre hätte noch vor Jahren daran gedacht mal einen Zelda Film im Kino bestaunen zu können
Hoffe nur sie haben was ordentliches draus gemacht..
Ich freue mich auch total darauf! Zelda war mein Einstieg ins Gaming (Links Awakening und A Link to the Past) und eine reale Verfilmung ist für mich als Film Fan ein wahr gewordener Traum! Werde ich definitiv sehen!
Ich bin mal auf den Film gespannt, ins Kino werde ich wohl nicht gehen. Da meine "Freunde" alle Verheiratet und Kinder haben(auch wenn es anders wäre, würden die nicht ins Kino mit mir gehen, weil die nie was machen wollen was ich möchte).
Na ja egal bis 2027 dauert es noch etwas. Ich hoffe der Film läuft länger als nur 90 Minuten. So ein 3 bis 4 Stunden Film wäre schon cool.