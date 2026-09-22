Lufia ist zurück: Weitere Details zu den Neuauflagen der beiden Spiele bekannt

Die erste Aufregung nach der überraschenden Ankündigung von Lufia I & II The Sinistrals Saga für moderne Plattformen hat sich etwas gelegt – auch bei Clear River Games. Und so haben wir konkrete Details zu der physischen Edition für euch.

Nachdem man in den sozialen Medien erst kommuniziert hatte, dass nur die Standard Edition physisch im freien Handel erhältlich sein würde, ruderte man zurück. Alle Editionen bis auf die Gaia Edition werden im freien Handel verfügbar sein.

Wer die Gaia Edition will, muss also bei Clear River Games (oder Limited Run Games) bestellen. Die Steelbook Edition und die Foiled Standard Edition wird es auch im breiten Handel geben – wo genau, wird sich noch zeigen. Die Lufia-Neuauflagen erscheinen erst 2027.

Weiterhin gibt es einige neue Informationen zur Umsetzung, die zu Anfang spärlich waren. Klar ist, dass die Neuauflagen ziemlich originalgetreu sind – das dürfte euch nach dem ersten Trailer nicht überraschen. Die Nachricht von Publisher Taito verspricht die „ursprüngliche Pixelgrafik“, während „das Gameplay durch neue Funktionen verbessert“ werde. Genauere Details dazu gibt es bisher nicht.

Masahide Miyata ist beteiligt

Unabhängig vom Gameplay jedoch spannend: Masahide Miyata, Szenario-Autor des Originals, ist beteiligt. Er erklärt, dass er das Skript zum Spiel umgeschrieben habe. Aufgrund der Beschränkungen des SNES war das Skript damals hauptsächlich in Hiragana verfasst, die neue Version ist in Kanji umgeschrieben. Er habe „jede Dialogzeile“ noch einmal gelesen. Welche Überarbeitungen am Skript das letztlich konkret bedeutet, ist offen.

„Ehrlich gesagt gibt es jede Menge Dialoge, bei denen ich mich für mein jüngeres Ich ein wenig geschämt habe, aber das erneute Durchlesen hat auch so viele Erinnerungen an die Entwicklung des Spiels wachgerufen, dass es eine unglaublich schöne Erfahrung war“, so Masahide Miyata.

Bildmaterial: Lufia I & II: The Sinistrals Saga, Taito, Clear River Games