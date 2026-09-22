Schnappt euch jetzt diese Gratis-Prämie zu Fire Emblem: Fortune’s Weave

Ziemlich zuverlässig gibt es zu jedem neuen First-Party-Spiel von Nintendo inzwischen nicht nur jede Menge Avatare bei Nintendo Switch Online, sondern auch eine physische Prämie im Nintendo Store.

Auch Fire Emblem: Fortune’s Weave wird diese Ehre zuteil. Ab sofort könnt ihr 500 eurer mehr oder weniger mühsam verdienten Platin-Punkte in einem Magnet-Set zum Spiel* anlegen.

„Zeige deine Verbundenheit zum Spiel mit diesem Fire Emblem: Fortune’s Weave-Acryl-Magnet-Set, das die Clan-Banner der vier Helden zeigt: Wind von Ribeira (Cai), Leuchtfeuer von Megaira (Theodora), Haus Lamine (Dietrich) und Sturm der Rosen (Leda)“, heißt es dazu im Nintendo Store.

Wie immer ist die physische Prämie limitiert und wie immer müsst ihr die Versandkosten selbst tragen. Außerdem kann nur ein Magnet-Set pro Kunde bestellt werden. Kommt euch das Magnet-Set ins Haus oder wartet ihr auf die nächste Prämie?

Bildmaterial: Nintendo