Fünf Silhouetten, fünf neue Pokémon: LEGO verrät schon jetzt mehr über 2027

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte zu weiteren Pokémon Lego Sets kursierten, hat LEGO jetzt selbst fünf weitere Pokémon angeteasert. Darauf machen auch die Klemmbaustein-Experten von Stonewars aufmerksam.

Der neue Teaser auf dem Instagram-Kanal von LEGO knüpft an ein früheres Video an, in dem die bislang bekannten baubaren Pokémon in einer langen Kamerafahrt präsentiert wurden. Dieses Mal tauchen allerdings fünf zusätzliche Silhouetten auf – und die lassen bereits ziemlich gut erkennen, welche Pokémon uns erwarten könnten.

Von Pichu bis Knarbon

Bei den fünf angedeuteten Pokémon handelt es sich laut Stonewars um Knarbon, Chimpep, Menki, Pichu und Wingull. Damit würde LEGO erneut quer durch die verschiedenen Generationen greifen.

Menki ist bereits seit der ersten Generation dabei, Pichu folgte mit der zweiten und Wingull mit der dritten. Chimpep vertritt als Starter aus Pokémon Schwert und Schild die achte Generation, während Knarbon aus der neunten Generation stammt.

Die Modelle sollen zudem mit LEGO SMART Play kompatibel sein. Darauf könnten bereits die teilweise recht kastenförmigen Silhouetten im Teaser hindeuten. Erst im Juni wurden zwölf neue Sets aus der großen Sommer-Welle präsentiert.

Hinzu kommen weitere LEGO-Pokémon-Sets, über die bereits seit März Gerüchte kursieren. Darunter sollen sich Projekte rund um Hopplo und Evoli sowie ein weiteres Set mit Larvitar und Glibunkel befinden. Ursprünglich wurden diese teilweise noch für 2026 erwartet, nach aktuellen Gerüchten sollen sie jedoch erst 2027 erscheinen und nicht eingestellt worden sein.

Konkrete Setnummern, Teilezahlen oder Preise für die jetzt angeteaserten fünf Pokémon sind bislang nicht bekannt. Klar scheint aber schon jetzt: LEGO und Pokémon haben für 2027 offenbar noch einiges vor.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO