Nicht nur der Termin ist spannend: Layton-Macher wollen uns nächste Woche überraschen

Level-5 macht den Anfang: Für die kommende Woche hat das japanische Unternehmen eine neue Ausgabe seiner hauseigenen Präsentation angekündigt. Die Level-5 Vision 2026 II findet am 10. September um 14 Uhr deutscher Zeit statt und wird über YouTube übertragen.

Damit handelt es sich bereits um die zweite Level-5 Vision in diesem Jahr. Die erste Präsentation fand im April statt. Welche Spiele diesmal konkret im Mittelpunkt stehen werden, hat Level-5 noch nicht verraten. Versprochen werden die neuesten Informationen zu den kommenden Titeln des Unternehmens. Das könnt ihr auch noch mal auf der offiziellen Website nachlesen.

Ein naheliegender Kandidat dürfte Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes sein. Das neue Abenteuer des berühmten Professors soll weiterhin im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Entsprechend könnte die Präsentation endlich konkretere Informationen zur Veröffentlichung liefern. Gleichzeitig stehen natürlich auch andere potenzielle Titel auf der Menükarte.

Viele dürften auch auf ein Comeback von Decapolice hoffen. Das beim großen „Level-5-Comeback“ im Februar 2023 bei Nintendo Direct angekündigte Spiel sollte ursprünglich noch im gleichen Jahr erscheinen. Es erwies sich schnell als „zu groß“ und wurde frühzeitig deutlich um zwei Jahre auf 2026 verschoben. Seitdem war es ruhig.

Ein auffällig interessanter Termin

Spannend ist allerdings nicht nur die Level-5 Vision selbst, sondern auch das gewählte Datum. Der 10. September wurde zuletzt ebenfalls mit einer möglichen neuen Nintendo Direct in Verbindung gebracht. Offiziell angekündigt hat Nintendo bislang allerdings nichts, entsprechend bleibt es hier vorerst bei Gerüchten.

Damit könnte der kommende Donnerstag für Nintendo- und Level-5-Fans gleich doppelt interessant werden. Zumindest einen Termin können wir uns bereits sicher im Kalender markieren. Welchen Wunsch hättet ihr?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5