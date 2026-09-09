Dramatischer Valve-Leak legt Spoiler zu Persona 6, Kingdom Hearts IV und mehr offen

Massive Spoiler-Warnung: Sollte sich das Ganze tatsächlich als echt herausstellen – und dafür spricht vieles –, sind aktuell zahlreiche noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Steam-Achievements im Netz gelandet. Darunter befinden sich nicht nur bereits angekündigte Spiele, sondern offenbar auch bislang unangekündigte Titel und konkrete Story-Details.

Aufgetaucht sind die Daten bei Exophase, einer Website zur Erfassung von Trophäen und Achievements. Deren Betreiber x3sphere erklärte bei ResetEra, dass offenbar zahlreiche eigentlich private Achievement-Listen derzeit über die Steam-API (öffentlich) zugänglich seien. Er vermutet einen möglichen Fehler auf Seiten von Valve.

Persona 6 und unangekündigte Spiele tauchen auf

Besonders brisant ist Persona 6. Die dazu aufgetauchten Achievements sollen bislang unbekannte Informationen zur Handlung enthalten. Auch Kingdom Hearts IV ist betroffen – hier könnten die Einträge bislang nicht angekündigte Welten verraten. Bei Mega Man: Dual Override sollen wiederum noch unbekannte Robot Masters genannt werden.

Doch damit hört es längst nicht auf. In den Daten finden sich unter anderem Dragon Ball Xenoverse 3, Attack on Titan 3, Final Fantasy Resonance, Minecraft Dungeons II, METRO 2039, Terranigma, Trails in the Sky 2nd Chapter, Rayman Legends: Retold und Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney. Auch ein unangekündigtes Rurouni-Kenshin-Spiel sowie neue Projekte zu Tetris und The Walking Dead werden aufgeführt.

Daneben sind zahlreiche bereits bekannte Spiele betroffen, darunter Persona 4 Revival, Fable, Gears of War: E-Day, Kingdom Hearts IV, Professor Layton und die neue Welt des Dampfes und Witchbrook.

Ob sämtliche aufgetauchten Einträge tatsächlich authentisch sind und den aktuellen Stand der jeweiligen Projekte widerspiegeln, ist bislang nicht abschließend bestätigt. Wer bei Spielen wie Persona 6 und Kingdom Hearts IV möglichst unvoreingenommen bleiben möchte, sollte bei den derzeit kursierenden Achievement-Listen jedenfalls besonders vorsichtig sein.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix