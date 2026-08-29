Xbox kündigt „Disc to Digital“-Feature an und rüstet sich für eine Digital-only-Zukunft

Das Xbox Disc-to-Digital-Feature ist mehr als ein Gerücht und startet tatsächlich am 31. August. Offiziell sollen im Programm tausende Spiele verfügbar sein – vorerst nur für Xbox Insiders.

Die Funktionsweise ist dabei äußerst simpel: Es funktioniert, indem ihr eine Xbox-Series-X- oder Xbox-One-Disc in eure Xbox-Konsole einlegt und die digitale Lizenz für das Spiel aktiviert. Ab diesem Moment funktioniert das Spiel auch ohne Disc. Die Disc selbst bleibt unverändert und funktioniert weiterhin normal.

Sobald die Berechtigung eingelöst wurde, sind sämtliche Vorteile eines digitalen Spiels, einschließlich Xbox Play Anywhere und Xbox Cloud Gaming, verfügbar. Wichtig dabei ist, dass das Programm weiterhin den Verkauf gebrauchter Spiele, das Ausleihen von Spielen und ähnliches ermöglicht.

Wenn ihr eine Disc kauft, sie in eine digitale Lizenz umwandelt und anschließend weiterverkauft, erhält die Person, die die Disc als Nächstes in ihre Xbox-Konsole einlegt, die Berechtigung auf ihr Konto. Die digitale Lizenz wird dann von deinem Konto entfernt.

Xbox rüstet sich mit dem Programm für die digitale Zukunft – und anders als Sony geht man den ersten Schritt vor dem zweiten. Inwieweit die alten Discs aber tatsächlich mit einer neuen Xbox-Konsole kompatibel sind – sprich, ob es ein zumindest optionales Laufwerk gibt – wird sich erst noch zeigen. Zumindest können Xbox-Fans jetzt schon mal loslegen und ihre Sammlung digitalisieren.

via Gematsu, Digital Foundry, Bildmaterial: Xbox