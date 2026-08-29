Xbox kündigt „Disc to Digital“-Feature an und rüstet sich für eine Digital-only-Zukunft

Das Xbox Disc-to-Digital-Feature ist mehr als ein Gerücht und startet tatsächlich am 31. August. Offiziell sollen im Programm tausende Spiele verfügbar sein – vorerst nur für Xbox Insiders.
Die Funktionsweise ist dabei äußerst simpel: Es funktioniert, indem ihr eine Xbox-Series-X- oder Xbox-One-Disc in eure Xbox-Konsole einlegt und die digitale Lizenz für das Spiel aktiviert. Ab diesem Moment funktioniert das Spiel auch ohne Disc. Die Disc selbst bleibt unverändert und funktioniert weiterhin normal.
Sobald die Berechtigung eingelöst wurde, sind sämtliche Vorteile eines digitalen Spiels, einschließlich Xbox Play Anywhere und Xbox Cloud Gaming, verfügbar. Wichtig dabei ist, dass das Programm weiterhin den Verkauf gebrauchter Spiele, das Ausleihen von Spielen und ähnliches ermöglicht.
Wenn ihr eine Disc kauft, sie in eine digitale Lizenz umwandelt und anschließend weiterverkauft, erhält die Person, die die Disc als Nächstes in ihre Xbox-Konsole einlegt, die Berechtigung auf ihr Konto. Die digitale Lizenz wird dann von deinem Konto entfernt.
Xbox rüstet sich mit dem Programm für die digitale Zukunft – und anders als Sony geht man den ersten Schritt vor dem zweiten. Inwieweit die alten Discs aber tatsächlich mit einer neuen Xbox-Konsole kompatibel sind – sprich, ob es ein zumindest optionales Laufwerk gibt – wird sich erst noch zeigen. Zumindest können Xbox-Fans jetzt schon mal loslegen und ihre Sammlung digitalisieren.
via Gematsu, Digital Foundry, Bildmaterial: Xbox
3 Kommentare
Genauso hötte es auch Sony ankündigen sollen, dann wäre die negative Resonanz auch weitaus weniger ausgefallen
Das ist immerhin mal ein Zeichen, dass man sich über die Sammler physischer Spiele Gedanken gemacht hat, auch wenn in mir noch eine leise Hoffnung lebt, dass Xbox sich mit der Helix noch nicht vom Laufwerk und physischen Datenträgern verabschieden wird. Das wäre für mich tatsächlich ein Kaufargument für die nächste Xbox und ich sage das als jemand, der in seinem ganzen Leben noch keine Xbox besessen hat. Die Realität ist aber auch, dass die "digital only"-Zukunft sich bei Xbox schon viel länger abzeichnet als das bei Sony der Fall war. Aber seit dem Führungswechsel bei Xbox ist man dort ja durchaus für die eine oder andere Überraschung zu haben, warten wir mal ab. Das Programm finde ich so erstmal ganz gut und es hat für physische Sammler ja erstmal keine Nachteile, die Spiele bleiben weiterhin verkäuflich und auf dem Gebrauchtmarkt erwerbbar.
Tatsächlich hat Sony sich unter den 3 Konsolenherstellern allem Anschein nach am wenigsten Gedanken über eine kundenfreundlichere Digital-Only-Zukunft gemacht: Bei Xbox kann man nun seine physische Sammlung digitalisieren, bei Nintendo kann man schon seit letztem Jahr digitale Spiele an Freunde verleihen. Bei Sony hingegen Flaute, aber ausgerechnet hier springt man zuerst auf den digital-only Markt.
So macht man das Sony. Natürlich hätte ich mich dann immer noch über das aus der Discs geärgert aber bei weiten nicht so stark. Vor allem wäre es schwerer geworden die Plattform zu wechseln, denn aktuell fängt man bei der Ps6 wieder bei Null an.
Ich hoffe wirklich das dies wieder so eine Situation ist wo xbox die playstation beeinflusst und Sony jetzt das gleiche macht. Ähnlich war es ja auch mit der abwärtskompatibilität am Anfang der ps5 Generation. Wobei Sony aber mittlerweile so arrogant geworden ist und kein Problem hat Kunden ins Gesicht zu spucken, da weiß ich nicht ob Sony überhaupt irgendwas noch kubdenfreundliches machen will.