Persona 6 könnte laut diesem neuen Hinweis früher erscheinen als gedacht

Es war ohne Zweifel eines der Highlights der diesjährigen Showcase-Saison. Nach Jahren des Wartens hat Atlus Persona 6 endlich offiziell angekündigt. Während wir zu Persona 4 Revival mittlerweile sogar schon ein Veröffentlichungsdatum haben – das Remake erscheint am 18. Februar 2027 – hält sich Atlus bei Persona 6 weiterhin bedeckt.

Ein neuer Hinweis könnte nun jedoch darauf hindeuten, dass Fans womöglich nicht mehr ganz so lange warten müssen wie ursprünglich angenommen.

Persona 6 wurde bereits geprüft

Aufmerksame Fans haben entdeckt, dass Persona 6 inzwischen von der australischen Altersfreigabebehörde eingestuft wurde. Dort erhielt das Rollenspiel eine M-Freigabe. Als Inhalte werden unter anderem Gewalt, Nacktheit und derbe Sprache genannt.

Für sich genommen verrät die Einstufung natürlich noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin. Allerdings werden Spiele in vielen Fällen erst relativ spät im Entwicklungsprozess bei den zuständigen Behörden eingereicht.

Deshalb sehen einige Fans darin einen möglichen Hinweis darauf, dass Persona 6 bereits deutlich weiter fortgeschritten sein könnte als bislang vermutet. Eine offizielle Website sowie eine Steam-Seite gibt es aber schon. Dort geht zum Beispiel hervor, dass das zwar deutsche Texte haben wird, die Synchro aber wie gehabt Japanisch und Englisch sein wird.

Veröffentlichung vielleicht schon 2027?

Nach der offiziellen Enthüllung gingen viele Beobachter davon aus, dass Persona 6 womöglich erst 2028 oder sogar noch später erscheinen könnte. Bereits zuvor gab es jedoch einige Berichte, die eher auf das Jahr 2027 hindeuteten.

Die nun erfolgte Altersfreigabe lässt diese Möglichkeit zumindest etwas realistischer erscheinen. Eine Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht.

Bis Atlus selbst einen Termin nennt, bleibt daher weiterhin nur Spekulation. Nach der Ankündigung und dem ersten „Trailer“ scheint jedoch zumindest die Hoffnung berechtigt, dass Persona-Fans nicht noch mehrere Jahre auf den nächsten Hauptteil warten müssen.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Persona 6, Atlus