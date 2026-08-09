Nintendo hält an Plan fest – Remake zu Zelda: Ocarina of Time soll nicht verschoben werden

Seit der Ankündigung des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hält sich Nintendo mit konkreten Informationen auffällig zurück. Noch immer kennen wir weder das genaue Veröffentlichungsdatum noch haben wir ausführliches Gameplay gesehen. Zumindest eine wichtige Frage hat Nintendo nun erneut beantwortet: Das Remake soll weiterhin 2026 erscheinen.

Im Rahmen des jüngsten Finanzberichts tauchte das neue Ocarina of Time erneut in der Übersicht der kommenden First-Party-Spiele für Nintendo Switch 2 auf. Dort wird das Abenteuer weiterhin für 2026 geführt. Gegenüber InvestorInnen (via Vice) bekräftigte Nintendo zusätzlich noch einmal: „Auch ‚The Legend of Zelda: Ocarina of Time‘ soll noch in diesem Jahr erscheinen.“

Eine Verschiebung ins kommende Jahr scheint damit zumindest derzeit nicht vorgesehen zu sein. Angesichts der verbleibenden Monate dürfte es gleichzeitig nicht mehr allzu lange dauern, bis Nintendo endlich konkreter wird.

Zuletzt verdichteten sich die Hinweise

Ganz ohne neue Lebenszeichen mussten Zelda-Fans zuletzt ohnehin nicht auskommen. Erst kürzlich erhielt das Remake eine Alterseinstufung durch die ESRB, was zumindest darauf hindeutet, dass die Entwicklung entsprechend weit fortgeschritten ist.

Gleichzeitig kursieren schon seit einiger Zeit Gerüchte über eine Veröffentlichung im November 2026. Für Spekulationen sorgten unter anderem neue amiibo, deren Termin auffällig in diesen Zeitraum fällt. Nintendo hat einen Zusammenhang bislang allerdings weder bestätigt noch überhaupt ein konkretes Datum für das Remake genannt.

Entsprechend sollte ein vermeintlicher November-Termin weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden. Die neuerliche Erwähnung im Finanzbericht macht aber zumindest eines klar: Nintendo plant nach wie vor fest damit, das Remake noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen.

Wann lässt Nintendo die Katze aus dem Sack?

Damit bleibt vor allem die Frage, wann die große Informationswelle startet. Bislang bekamen wir lediglich einen kurzen Teaser zu sehen, während viele Details zum Umfang des Remakes weiterhin im Dunkeln liegen.

Eine eigene Nintendo Direct zu Ocarina of Time samt erstem ausführlichen Gameplay und der Enthüllung des Veröffentlichungsdatums wäre angesichts des näher rückenden Jahresendes durchaus denkbar – bestätigt ist eine solche Präsentation allerdings nicht.

via Vice, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo