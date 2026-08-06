Die Switch 2 schreibt ihre Erfolgsgeschichte weiter – diese Zahlen sprechen für sich

Die Nintendo Switch 2 setzt ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort. Nachdem zuletzt bereits starke Verkaufszahlen aus Japan bekannt wurden, hat Nintendo nun die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Dabei zeigt sich: Sowohl die neue Konsole als auch ihre Spiele verkaufen sich weiterhin hervorragend.
Fast 24 Millionen verkaufte Konsolen weltweit
Zum Stichtag 30. Juni 2026 wurde die Nintendo Switch 2 weltweit 23,68 Millionen Mal verkauft. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres kamen allein 3,82 Millionen Konsolen hinzu. Damit überholt die Nintendo Switch 2 auch den GameCube, der insgesamt 21,74 Millionen Verkäufe erreichte. Die ursprüngliche Nintendo Switch steht mittlerweile bei 156,59 Millionen verkauften Einheiten.
Auch bei der Software kann sich Nintendo sehen lassen. Im Quartal wurden 10,78 Millionen „Switch 2“-Spiele sowie 33,81 Millionen Switch-Spiele verkauft. Insgesamt belaufen sich die Verkaufszahlen inzwischen auf 58,17 Millionen „Switch 2“-Spiele und über 1,56 Milliarden Spiele für die ursprüngliche Switch.
Mario Kart führt die Charts an
Angeführt wird die Liste der erfolgreichsten „Switch 2“-Titel weiterhin von Mario Kart World mit 15,39 Millionen verkauften Exemplaren. Dahinter folgen Donkey Kong Bananza (4,77 Millionen), Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (3,99 Millionen), Pokémon Pokopia (3,68 Millionen), Kirby Air Riders (1,90 Millionen) und Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition (1,15 Millionen).
Bei der ersten Switch bleibt Mario Kart 8 Deluxe mit 71,53 Millionen verkauften Exemplaren unangefochtener Spitzenreiter. Zudem konnte Animal Crossing: New Horizons die Schallmauer von über 50 Millionen verkauften Exemplaren durchbrechen. Neu in den offiziellen Verkaufszahlen vertreten ist außerdem Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, das sich bereits 7,94 Millionen Mal verkaufen konnte.
Auffällig ist hingegen, dass Metroid Prime 4: Beyond und Yoshi and the Mysterious Book in der Übersicht noch fehlen. Da Nintendo in der Regel nur Titel mit mindestens einer Million verkaufter Exemplare aufführt, dürften beide diese Marke zum Stichtag noch nicht erreicht haben.
Das Star-Fox-Remake könnte hingegen schon im nächsten Quartal in der Liste auftauchen, da das Spiel erst kurz vor dem Ende des Berichtszeitraums veröffentlicht wurde.
via Gematsu, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment
5 Kommentare
Auch wenn sie nicht meine lieblings Konsole ist, hat sie es schon verdient. Am Ende tut sie das was sie soll und lässt mich gute Spiele spielen (auch wenn Standard 60fps drinnen sein müssten). Ich denke aber mit der Switch 1 und 2 hat man den Höhepunkt in Sachen Verkaufszahlen aller Konsolen erschaffen der in den nächsten Jahrzehnten wohl nicht mehr erreichen wird. Die Ps5 wird sich bei max 110 bis 120Mio einpendeln und die nächste Generation kann froh sein wenn sie über 50 Mio bei den Preisen schaffen wird.
Zu Beginn des Verkaufstarts der Switch 2 wurde der hohe Preis bemängelt und Longlife Salem eher ausgeschlossen. Aber Nintendo macht sein Ding. Eigenproduktion bleiben Preisstabil, die Konsole anhand der Preissteigerungen im Konsolen und PC Sektor steht mit ihrem Verkaufspreis fair da.
Ich mag meine Switch 2. Der Boostmode für Switch 1 Spiele ist ein Traum. Mit den Switch 2 Upgrades für die Xenoblade chronicles Reihe ging mein größter Wunsch in Erfüllung.
Tolles Produkt
Zu Beginn der Switch-2-Veröffentlichung wurde der Preis oft kritisiert und viele haben der Konsole keinen langen Erfolg zugetraut. Nintendo hat sich davon aber nicht beirren lassen und seinen Kurs konsequent fortgesetzt. Die aktuellen Verkaufszahlen zeigen, dass dieses Konzept aufgeht.
Auch preislich finde ich die Switch 2 inzwischen absolut fair. Betrachtet man die Preisentwicklung bei anderen Konsolen und im PC-Bereich, ist Nintendo mit dem Verkaufspreis durchaus im Rahmen geblieben. Gleichzeitig bleiben die hauseigenen Nintendo-Spiele erfreulich preisstabil.
Ich bin mit meiner Switch 2 jedenfalls sehr zufrieden. Der Boost-Modus für viele Switch-1-Spiele ist ein echter Gewinn und genau das, was ich mir gewünscht hatte. Besonders gefreut haben mich auch die Switch-2-Upgrades der Xenoblade-Chronicles-Reihe – die hatte ich mir auch echt gewünscht!
Generell ist die Switch 2 für mich ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Ich kann problemlos kleine Indie-Spiele darauf genießen, gleichzeitig bietet Nintendo mit Reihen wie Zelda, Fire Emblem oder Xenoblade genau die First-Party-Titel, die ich gerne spiele. Da ich überwiegend im Handheld-Modus spiele, ist die Portabilität für mich ein großer Pluspunkt. Genau diese Kombination aus starken Exklusivtiteln, guter Leistung und der Möglichkeit, überall zu spielen, macht die Switch 2 für mich zu einer der besten Nintendo-Konsolen.
Ich denke, Yoshi wird den Meilenstein noch erreichen. Das größte Problem, was die Reihe glaube ich weiterhin hat, ist, dass es keine wirkliche Zielgruppe zu geben scheint und die Spiele mit Yoshi aller immer sehr experimentell sind. Preislich war es auch sehr hoch angesetzt mit 70 Euro Retail. Digital ist es ja 10 Euro billiger.
Metroid Prime 4 könnte die Marke nicht erreichen. Ich spiele es noch immer und plane auch, es zu beenden. Und ganz ehrlich, es ist einfach kein wirklich gutes Spiel. Technisch ist es auf der Switch 2 höchst beeindruckend mit seinen ultra flüssigen 60 FPS und optisch muss das Spiel sich zumindest außerhalb dieser toten Hub-Welt nicht einmal vor modernen Shootern verstecken. Theoretisch könnte man es ja auch noch mit 120 FPS spielen. Zumindest in dem Punkt und was die allgemeinen Designs angeht, hat Retro ganze Arbeit geleistet. Was den größeren Erfolg des Spiels gekillt hat war dann die rund 8 jährige Wartezeit seit Ankündigung. Das Spiel, was nun entstanden ist, liegt deutlich hinter dem Metroid 2 Remake und Dread. Vielleicht wäre es nicht verkehrt gewesen, das Projekt komplett zu canceln.
Für die Switch 2 sind das fantastische Zahlen. Obwohl Nintendo wirklich kein gutes Marketing mit der Switch 2 gemacht hat, profitiert man aktuell auch von negativen Schlagzeilen, die Microsoft und Sony einfahren. Preislich ist die Hardware recht stabil geblieben und für heute Verhältnisse, auch, wenn es immer noch viel Geld ist, erschwinglich.
Und all die Zahlen, obwohl das OoT Remake noch nicht einmal erschienen ist. Bei Star Fox würde ich mir jetzt wirklich mal wünschen, dass es wieder konstant neue Ableger gibt. Bitte die Geschichte mal fortsetzen.
Ich hatte da eh keine Sorge, die Switch 2 macht nichts grundlegend neu, aber bei Nintendo kann man da auch durchaus froh sein.
Ich hatte Vertrauen, dass ein Xenoblade und ein Fire Emblem kommen und vermutlich auch noch mehr brauchbare Nintendo Titel.
Nach wie vor denke ich auch, dass wir irgendwann ein neues Animal Crossing bekommen. Nintendo wäre wirklich wirklich dumm, würden sie das nicht machen.
Ja, die EU Switch 2 ist ev. interessanter. Ja vielleicht gibts irgendwann ein OLED Modell, ja es gibt vielleicht irgendwann eine geile Special Edition. Aber das ist halt so