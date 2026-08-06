Die Switch 2 schreibt ihre Erfolgsgeschichte weiter – diese Zahlen sprechen für sich

Die Nintendo Switch 2 setzt ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort. Nachdem zuletzt bereits starke Verkaufszahlen aus Japan bekannt wurden, hat Nintendo nun die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Dabei zeigt sich: Sowohl die neue Konsole als auch ihre Spiele verkaufen sich weiterhin hervorragend.

Fast 24 Millionen verkaufte Konsolen weltweit

Zum Stichtag 30. Juni 2026 wurde die Nintendo Switch 2 weltweit 23,68 Millionen Mal verkauft. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres kamen allein 3,82 Millionen Konsolen hinzu. Damit überholt die Nintendo Switch 2 auch den GameCube, der insgesamt 21,74 Millionen Verkäufe erreichte. Die ursprüngliche Nintendo Switch steht mittlerweile bei 156,59 Millionen verkauften Einheiten.

Auch bei der Software kann sich Nintendo sehen lassen. Im Quartal wurden 10,78 Millionen „Switch 2“-Spiele sowie 33,81 Millionen Switch-Spiele verkauft. Insgesamt belaufen sich die Verkaufszahlen inzwischen auf 58,17 Millionen „Switch 2“-Spiele und über 1,56 Milliarden Spiele für die ursprüngliche Switch.

Mario Kart führt die Charts an

Angeführt wird die Liste der erfolgreichsten „Switch 2“-Titel weiterhin von Mario Kart World mit 15,39 Millionen verkauften Exemplaren. Dahinter folgen Donkey Kong Bananza (4,77 Millionen), Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (3,99 Millionen), Pokémon Pokopia (3,68 Millionen), Kirby Air Riders (1,90 Millionen) und Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition (1,15 Millionen).

Bei der ersten Switch bleibt Mario Kart 8 Deluxe mit 71,53 Millionen verkauften Exemplaren unangefochtener Spitzenreiter. Zudem konnte Animal Crossing: New Horizons die Schallmauer von über 50 Millionen verkauften Exemplaren durchbrechen. Neu in den offiziellen Verkaufszahlen vertreten ist außerdem Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, das sich bereits 7,94 Millionen Mal verkaufen konnte.

Auffällig ist hingegen, dass Metroid Prime 4: Beyond und Yoshi and the Mysterious Book in der Übersicht noch fehlen. Da Nintendo in der Regel nur Titel mit mindestens einer Million verkaufter Exemplare aufführt, dürften beide diese Marke zum Stichtag noch nicht erreicht haben.

Das Star-Fox-Remake könnte hingegen schon im nächsten Quartal in der Liste auftauchen, da das Spiel erst kurz vor dem Ende des Berichtszeitraums veröffentlicht wurde.

via Gematsu, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment