Final Fantasy: Origins of Light begeistert Fans mit Pixel-Art-Look und adaptiert die ersten Spiele

BesucherInnen der Gen Con 2026 erhielten kürzlich einen ersten Blick auf Origins of Light: A Final Fantasy Board Game – ein „Final Fantasy“-Brettspiel, dass die ersten drei Spiele der Reihe adaptiert. Und wenn ihr nun erstaunt die Augenbrauen hochzieht, weil ihr bis dato nichts von diesem Projekt gehört habt, seid ihr mit eurer Reaktion nicht allein.

Via Reddit teilte ein User erste Fotoeindrücke vom von KessCo entwickelten Brettspiel. Die Reaktion eines weiteren Users spricht Bände: „Entschuldigt, dass ich da völlig ahnungslos bin, aber … Wie bitte?! Ein offiziell lizenziertes Final-Fantasy-Brettspiel, das die ersten drei Spiele abdeckt? Und es ist für 1–4 Spieler? Da schlag’ ich zu!“ Viele Fans zeigen sich vor allem von der Pixel-Art-Optik begeistert.

Mehr Schein als Sein?

Abgesehen von einer knappen Ankündigung Anfang 2026 gibt es bisher kaum Informationen zum Brettspiel – daran ändert auch der bis dato spärliche Kickstarter-Auftritt nichts. Einen Beitrag unter dem oben aufgeführten Reddit-Post ruft zumindest zur Vorsicht auf.

„Die Firma, die dieses Spiel entwickelt, ist berüchtigt dafür, Spiele von unterirdischer Qualität zu produzieren. Sie sichern sich Lizenzen für bekannte Marken wie Final Fantasy, Sonic, Mega Man usw. doch das Endprodukt ist Schrott. Zudem gab es einen riesigen Skandal um eine Kickstarter-Kampagne für Contra, welches sechs Jahre lang nicht ausgeliefert wurde. Es sieht zwar cool aus, aber bitte unterstützt diese Firma nicht“, schreibt User zamnweskr.

Wie viel an diesen Vorwürfen dran sind, wird sich zeigen müssen. Dass das Projekt „cool aussieht“, damit hat der Reddit-User aber zweifelsohne recht. Vom verspielten Würfel im Kristall-Look über Charakter- und Bosskarten sowie eine Weltkarte in zeitloser Pixeloptik – das Brettspiel fängt den Geist der Vorlage schön ein. Alles nur hübsche Zierde oder kann Origins of Light etwas? Das klärt sich hoffentlich zeitnah, wenn die Kickstarter-Kampagne an den Start geht.

Der Kickstarter-Teaser:

via GamesRadar, Bildmaterial: Kickstarter, Kessco; Square Enix via Fandom