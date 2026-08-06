Gerücht: LEGO soll Animal Crossing und eine weitere Reihe einstellen

LEGO hat in den vergangenen Jahren sein Angebot rund um Videospielmarken immer weiter ausgebaut. Nach Kooperationen mit Nintendo, Sega und Mojang (Minecraft) sowie dem Start der ersten offiziellen Pokémon-Sets in diesem Jahr könnte sich das Sortiment nun jedoch verändern. Ein neues Gerücht sorgt aktuell vor allem bei Fans von Sonic the Hedgehog und Animal Crossing für Unruhe.

Keine neuen Sets mehr im Jahr 2027?

Auslöser ist ein Bericht von The Brick News via GameRant. Demnach sollen die aktuellen LEGO-Sets zu Sonic the Hedgehog und Animal Crossing nach und nach aus dem Sortiment genommen werden.

Das allein wäre nichts Ungewöhnliches, da LEGO regelmäßig ältere Reihen einstellt. Brisant ist jedoch die Behauptung, dass für 2027 derzeit keine neuen Sets zu beiden Marken geplant seien. Beide LEGO-Serien wurden in den letzten Jahren fleißig gefüttert.

Offiziell bestätigt wurde dies bislang nicht. Ebenso bleibt offen, ob LEGO die beiden Themenwelten tatsächlich komplett pausieren oder lediglich deutlich weniger neue Sets veröffentlichen möchte. Vor ein paar Monaten gab es übrigens noch ein neues Set zu Animal Crossing, das aber einen anderen Stil verfolgte. Gerüchte zu einem sehr großen Set gab es auch noch. Zu Sonic erschienen jetzt im Herbst auch noch einige neue Spiel-Sets.

Andere Marken könnten derzeit Vorrang haben

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte das auch mit der aktuellen Lage der beiden Reihen zusammenhängen. Weder Animal Crossing noch Sonic haben derzeit ein neues Hauptspiel unmittelbar vor der Tür.

Gleichzeitig dürfte LEGO seine Ressourcen auf andere große Kooperationen konzentrieren. Neben den erfolgreichen Mario- und Pokémon-Sets könnte auch der für 2027 geplante „The Legend of Zelda“-Kinofilm neue Produkte nach sich ziehen.

Noch handelt es sich allerdings ausschließlich um ein Gerücht. Ob LEGO die beiden beliebten Marken tatsächlich vorerst auf Eis legt oder lediglich eine kleinere Pause einlegt, bleibt abzuwarten.

via GameRant, Bildmaterial: LEGO