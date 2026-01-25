LEGO: Das vielleicht teuerste „Animal Crossing“-Set könnte 2026 erscheinen

Von Animal Crossing gibt es inzwischen eine ganze Reihe an LEGO-Sets* – und es sollen noch mehr folgen. Laut einem neuen Leak ist für Sommer 2026 ein weiteres, vergleichsweise großes Set geplant, das zu den teuersten der Reihe zählen dürfte.

Die LEGO-Umsetzung von Animal Crossing startete offiziell 2024 mit mehreren Sets zu bekannten Schauplätzen und Charakteren, ergänzt durch kleinere Promo-Produkte. Im Laufe der Zeit kamen auch immer wieder neue hinzu. Hier und hier könnt ihr mehr darüber erfahren.

Neues Set 77059 für Sommer 2026

Wie der als zuverlässig geltende Leaker lego_minecraft_goat in einer Instagram-Story berichtet hatte, ist für 2026 das Set 77059 geplant. Der Preis soll bei 59,99 Euro liegen, womit es zu den bislang hochpreisigeren Animal-Crossing-Sets zählen würde. Ein Zusammenhang mit LEGOs neuer Smart Play-Plattform gilt laut Leak allerdings als eher unwahrscheinlich.

Zusätzlich kursieren Gerüchte über einen kleinen Animal-Crossing-Polybag mit 33 Teilen für März 2026, ähnlich früheren Promo-Sets. Ob darüber hinaus noch weitere Sets erscheinen, bleibt offen – ausgeschlossen scheint es angesichts der bisherigen Unterstützung der Reihe aber nicht.

Bis dahin lohnt vielleicht ein Blick auf die vielen anderen Nintendo-Marken, die dieses Jahr mit neuen Sets beglückt werden. Das große Mario Kart Set soll Zuwachs bekommen, Zelda bekommt mit dem finalen Kampf in „Ocarina of Time“ ebenfalls ein neues Set spendiert, und zu guter Letzt Pokémon, erstmalig offiziell von LEGO umgesetzt, starten die ersten Sets zum Pokémon Day im Februar 2026.

via GameRant, Bildmaterial: LEGO