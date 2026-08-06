Nintendo hilft Erdbebenopfern in Japan mit kostenlosen Reparaturen für Konsolen

Nach dem schweren Erdbeben in der japanischen Präfektur Kumamoto hat Nintendo umfangreiche Hilfsmaßnahmen angekündigt. Neben einer Geldspende bietet das Unternehmen Betroffenen auch kostenlose Reparaturen für beschädigte Hardware an – unabhängig davon, ob sich die Geräte noch innerhalb der Garantie befinden.

Kostenlose Reparaturen bis Anfang 2027

Das Erdbeben der Stärke 7,1 erschütterte Kumamoto am 28. Juli und richtete schwere Schäden an. Mindestens 38 Menschen kamen ums Leben, Tausende mussten ihre Häuser verlassen.

Nintendo reagiert nun mit einem besonderen Hilfsangebot. Bis 1. Februar 2027 können BewohnerInnen der offiziell als Katastrophengebiet eingestuften Regionen beschädigte Nintendo-Produkte kostenlos reparieren lassen. Die Geräte können direkt an das Nintendo Service Center geschickt werden.

Allerdings weist Nintendo darauf hin, dass nicht jedes Gerät aufgrund seines Zustands repariert werden kann. Außerdem sind Systeme, deren Reparaturservice bereits eingestellt wurde – darunter Wii U, Wii und Nintendo 3DS – von der Aktion ausgeschlossen.

Zusätzlich 50 Millionen Yen Soforthilfe

Neben dem Reparaturprogramm spendet Nintendo 50 Millionen Yen (ungefähr 275.000 Euro) an das Japanische Rote Kreuz, um die Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. Bereits nach dem Noto-Erdbeben im Jahr 2024 hatte das Unternehmen eine identische Summe gespendet und ebenfalls kostenlose Reparaturen für beschädigte Hardware angeboten.

Nintendo ist damit nicht allein. Auch The Pokémon Company kündigte bereits kurz nach der Katastrophe eine finanzielle Unterstützung für die Opfer sowie den Wiederaufbau der betroffenen Regionen an.

via Automaton Media, Bildmaterial: Nintendo