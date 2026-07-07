LEGO Pokémon: Diese vier neuen Sets richten sich wieder stärker an erwachsene Fans

Die erste Welle der neuen LEGO-Pokémon-Reihe sorgte mit dem rund 650 Euro teuren Großset für Aufsehen – und ließ bei vielen Fans den Geldbeutel ordentlich leiden. Die zweite Welle setzte anschließend vor allem auf die neuen „Smart Play“-Sets und richtete sich eher an ein jüngeres Publikum. Nun wendet sich LEGO offensichtlich wieder stärker an erwachsene SammlerInnen.

Die neuen Sets hat LEGO heute (nach einigen Leaks) offiziell vorgestellt: Rayquaza, Mampfaxo und Arkani. Und noch ein viertes Set ist neu im Verbund. Anders als die Smart-Play-Reihe handelt es sich dabei um klassische „Ausstellungsmodelle“.

Besonders das Rayquaza-Set dürfte für Fans interessant sein. Es bietet neben über 1.000 Steinen auch die erste Pokémon-Minifigur überhaupt: Amalia (Zinnia) aus Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Doch unerwartet gibt es weitere Minifiguren, dazu unten mehr.

Auch die übrigen Sets fallen vergleichsweise umfangreich aus. Arkani besteht aus 1.190 Teilen, Rayquaza aus 1.083 Teilen und Mampfaxo aus 757 Teilen. Im LEGO-Store sind alle drei Sets* – sie erscheinen am 1. August – bereits vorbestellbar.

Das gilt auch für das vierte neue Set im Bunde, das ausnahmsweise nicht vorab vollständig geleakt wurde. „Pokéball mit beeindruckenden Trainermomenten“ schlägt mit 259,99 Euro zu Buche und bietet drei brandneue Minifiguren: Rot, die Picknickerin und Professor Eich. Dieses Set erscheint am 1. Oktober.

Die neuen Sets:

via GamesRadar, Bildmaterial: LEGO